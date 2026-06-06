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Папа римский призвал Европу не объединяться против других держав - РИА Новости, 06.06.2026
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Религия
 
17:18 06.06.2026
Папа римский призвал Европу не объединяться против других держав

Лев XIV призвал продвигать процесс единства ЕС как дар для всего человечества

© AP Photo / Tiziana FabiПапа римский Лев XIV
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© AP Photo / Tiziana Fabi
Папа римский Лев XIV. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Папа Римский Лев XIV призвал продвигать процесс европейского единства как дар для всего человечества, а не в противопоставлении другим державам.
  • Понтифик заявил, что безопасность формируется через умение идти рядом с другими и расти вместе, плечом к плечу.
МАДРИД, 6 июн - РИА Новости. Папа Римский Лев XIV призвал продвигать процесс европейского единства не в противопоставлении другим державам, а как дар для всего человечества.
Папа Римский Лев XIV прибыл в Испанию с официальным визитом, в рамках которого он посетит Мадрид, Барселону и Канарские острова.
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"Я также призываю... продвигать процесс европейского единства не в противопоставлении другим державам, а как дар для всей человеческой семьи", — сказал понтифик, выступая в королевском дворце в Мадриде.

Он также заявил, что безопасность часто ошибочно связывают с оружием и стенами, тогда как она формируется через умение идти рядом с другим и "расти вместе, плечом к плечу". В качестве примера Папа привел историю Пиренейского полуострова, где, по его словам, наряду с противостоянием существовали попытки создать пространство диалога между христианами, мусульманами и иудеями.
Папа Римский Лев XIV во время визита в Римский университет Сапиенца. 14 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Перевооружение Европы повышает напряженность в мире, заявил папа римский
14 мая, 17:11
 
РелигияМадридИспанияБарселона (город)ЕвропаПапа римский Лев XIV
 
 
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