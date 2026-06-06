Папа римский призвал Европу не объединяться против других держав

"Я также призываю... продвигать процесс европейского единства не в противопоставлении другим державам, а как дар для всей человеческой семьи", — сказал понтифик, выступая в королевском дворце в Мадриде.

Он также заявил, что безопасность часто ошибочно связывают с оружием и стенами, тогда как она формируется через умение идти рядом с другим и "расти вместе, плечом к плечу". В качестве примера Папа привел историю Пиренейского полуострова, где, по его словам, наряду с противостоянием существовали попытки создать пространство диалога между христианами, мусульманами и иудеями.