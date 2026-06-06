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Лантратова помогла полковнику в отставке получить медицинскую помощь - РИА Новости, 06.06.2026
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09:56 06.06.2026
Лантратова помогла полковнику в отставке получить медицинскую помощь

Омбудсмен Лантратова помогла полковнику в отставке получить медпомощь

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова помогла ветерану-полковнику в отставке получить медицинскую помощь.
  • После обращения к омбудсмену и запроса в Главное военно-медицинское управление Минобороны России ветерану провели необходимую операцию в клинике Бурденко.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ сообщила, что помогла ветерану, полковнику в отставке, получить медицинскую помощь.
Алексей, фамилию которого омбудсмен не приводит, - полковник в отставке с общей выслугой в 32 года. С 2013 года он был прикреплен к поликлинике Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко. В январе врач выявил у него показания к оперативному лечению, но с оформлением медицинского направления возникли сложности.
«
"Мужчина обратился к нам за помощью. Мы отправили запрос в Главное военно-медицинское управление Минобороны России. С просьбой рассмотреть жалобу и направить Алексея на лечение. В итоге ему провели необходимую операцию в клинике Бурденко", - написала Лантратова в канале на платформе "Макс".
В своем сообщении она также поблагодарила Минобороны РФ за оперативную реакцию.
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