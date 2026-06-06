Лантратова помогла полковнику в отставке получить медицинскую помощь

Алексей, фамилию которого омбудсмен не приводит, - полковник в отставке с общей выслугой в 32 года. С 2013 года он был прикреплен к поликлинике Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко. В январе врач выявил у него показания к оперативному лечению, но с оформлением медицинского направления возникли сложности.