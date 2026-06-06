В аэропорту Сочи сняли временные ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи.
- Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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