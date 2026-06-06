Кардиохирург из США заявил о готовности возобновить операции в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Детский кардиохирург из США Билл Новик выразил желание возобновить благотворительные медицинские проекты в России, несмотря на геополитическую напряженность.
- До пандемии коронавируса и начала конфликта на Украине его команда из Кардиологического альянса сотрудничала с больницами в Кемерово, Воронеже и Нижнем Новгороде.
- По словам Новика, благодаря партнерским программам российские врачи добились серьезных успехов: стали проводить более сложные операции, для пациентов уменьшилось время ожидания в очереди.
ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Всемирно известный детский кардиохирург из США Билл Новик заявил РИА Новости, что хотел бы возобновить благотворительные медицинские проекты в России, несмотря на геополитическую напряженность в отношениях между двумя странами.
"Мы с коллегами очень хотели бы вернуться в Россию и возобновить там наши проекты, несмотря на геополитические обстоятельства. Когда нас пригласят — будет прекрасно, мы приедем", — сказал Новик.
По словам врача, до пандемии коронавируса и начала конфликта на Украине его команда из Кардиологического альянса сотрудничала с больницами в Кемерово, Воронеже и Нижнем Новгороде. Новик отметил, что профессиональные контакты с российскими коллегами сохранялись вплоть до недавнего времени. При этом собеседник не уточнил, когда именно они были приостановлены.
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"В рамках этих (партнерских. — Пим. ред.) программ российские врачи добились серьезных успехов. Они стали проводить более сложные операции. Пациенты стали меньше ждать в очереди, и возросло общее число операций за год", — добавил Новик.