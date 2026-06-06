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Кардиохирург из США заявил о готовности возобновить операции в России - РИА Новости, 06.06.2026
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08:31 06.06.2026 (обновлено: 15:44 06.06.2026)
Кардиохирург из США заявил о готовности возобновить операции в России

Кардиохирург из США Новик хочет возобновить медицинские проекты в России

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОперационный зал
Операционный зал - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Детский кардиохирург из США Билл Новик выразил желание возобновить благотворительные медицинские проекты в России, несмотря на геополитическую напряженность.
  • До пандемии коронавируса и начала конфликта на Украине его команда из Кардиологического альянса сотрудничала с больницами в Кемерово, Воронеже и Нижнем Новгороде.
  • По словам Новика, благодаря партнерским программам российские врачи добились серьезных успехов: стали проводить более сложные операции, для пациентов уменьшилось время ожидания в очереди.
ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Всемирно известный детский кардиохирург из США Билл Новик заявил РИА Новости, что хотел бы возобновить благотворительные медицинские проекты в России, несмотря на геополитическую напряженность в отношениях между двумя странами.
"Мы с коллегами очень хотели бы вернуться в Россию и возобновить там наши проекты, несмотря на геополитические обстоятельства. Когда нас пригласят — будет прекрасно, мы приедем", — сказал Новик.
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По словам врача, до пандемии коронавируса и начала конфликта на Украине его команда из Кардиологического альянса сотрудничала с больницами в Кемерово, Воронеже и Нижнем Новгороде. Новик отметил, что профессиональные контакты с российскими коллегами сохранялись вплоть до недавнего времени. При этом собеседник не уточнил, когда именно они были приостановлены.
«

"В рамках этих (партнерских. — Пим. ред.) программ российские врачи добились серьезных успехов. Они стали проводить более сложные операции. Пациенты стали меньше ждать в очереди, и возросло общее число операций за год", — добавил Новик.

Билл Новик — всемирно известный детский кардиохирург, который вместе с коллегами проводит сложные операции на сердце в разных странах. В 1999 году он работал в Югославии во время бомбардировок НАТО. Был удостоен ряда международных и государственных наград.
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