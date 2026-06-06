Синоптик рассказала, каким будет июль в Москве

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Температура в июле в Москве будет около климатической нормы, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

Она добавила, что в отдельные дни в июле возможны похолодания до +17-22 градусов днем.