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Синоптик рассказала, каким будет июль в Москве - РИА Новости, 06.06.2026
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17:30 06.06.2026 (обновлено: 17:31 06.06.2026)
Синоптик рассказала, каким будет июль в Москве

Паршина: в Москве температура в июле будет около климатической нормы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОтдыхающая в парке Горького в Москве
Отдыхающая в парке Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Отдыхающая в парке Горького в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Температура в июле в Москве будет около климатической нормы, сообщила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
  • Ночью температура ожидается от +11 до +16 градусов, а днем — от +21 до +26 градусов.
  • В отдельные дни возможны похолодания до +17–22 градусов днем.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Температура в июле в Москве будет около климатической нормы, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
"Июль в Москве пройдет около климатической нормы. Температура ночью ожидается от +11 до +16, а днем от +21 до +26 градусов", - рассказала синоптик.
Она добавила, что в отдельные дни в июле возможны похолодания до +17-22 градусов днем.
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ОбществоМоскваЛюдмила ПаршинаГидрометцентр
 
 
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