Синоптик рассказала, каким будет июль в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Температура в июле в Москве будет около климатической нормы, сообщила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
- Ночью температура ожидается от +11 до +16 градусов, а днем — от +21 до +26 градусов.
- В отдельные дни возможны похолодания до +17–22 градусов днем.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Температура в июле в Москве будет около климатической нормы, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
"Июль в Москве пройдет около климатической нормы. Температура ночью ожидается от +11 до +16, а днем от +21 до +26 градусов", - рассказала синоптик.
Она добавила, что в отдельные дни в июле возможны похолодания до +17-22 градусов днем.