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Тюменская область поддерживает инициативы президента, заявил Моор - РИА Новости, 06.06.2026
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
18:40 06.06.2026
Тюменская область поддерживает инициативы президента, заявил Моор

Моор: Тюменская область поддерживает реализацию инициатив президента

© Telegram/Губернатор Тюменской области Александр Моор Александр Моор
Александр Моор - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© Telegram/Губернатор Тюменской области Александр Моор
Александр Моор. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 6 июн – РИА Новости. Тюменская область примет самое активное участие в реализации инициатив президента России Владимира Путина, о которых он рассказал на Петербургском международном экономическом форуме, заявил губернатор Александр Моор.
"Владимир Владимирович Путин сделал ряд важных заявлений, которые в том числе напрямую касаются и Тюменской области. Тюменская область примет самое активное участие в реализации инициатив главы государства", - написал Моор в своем канале на платформе "Макс".
В частности, Моор сообщил об эффективности инфраструктурных кредитов регионов, реализацию которых президент предложил продлить. Тюменская область с использованием таких кредитов ускоренными темпами построила дорожные развязки и школу, модернизирует систему ЖКХ в Тюмени.
Также важно развитие цифровых сервисов. По словам Моора, Тюменская область в этом направлении успешно работает, активно применяет сервисы, в том числе на основе искусственного интеллекта, в разных сферах. Так, в школах "Цифровой репетитор" помогает ученикам подтянуть сложные темы. Через чат-бот в мессенджере "Макс" жители региона записываются на прием к врачам. Система "Лесохранитель" с помощью десятков камер выявляет больше половины пожаров в регионе.
"Выступление президента еще раз доказывает: несмотря на все вызовы, Россия уверенно движется по пути развития и реального улучшения жизни людей", - подчеркнул Моор.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
Тюменская областьАлександр МоорВладимир ПутинТюменьПМЭФ
 
 
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