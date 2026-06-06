Тюменская область поддерживает инициативы президента, заявил Моор

ТЮМЕНЬ, 6 июн – РИА Новости. Тюменская область примет самое активное участие в реализации инициатив президента России Владимира Путина, о которых он рассказал на Петербургском международном экономическом форуме, заявил губернатор Александр Моор.

"Владимир Владимирович Путин сделал ряд важных заявлений, которые в том числе напрямую касаются и Тюменской области. Тюменская область примет самое активное участие в реализации инициатив главы государства", - написал Моор в своем канале на платформе "Макс".

В частности, Моор сообщил об эффективности инфраструктурных кредитов регионов, реализацию которых президент предложил продлить. Тюменская область с использованием таких кредитов ускоренными темпами построила дорожные развязки и школу, модернизирует систему ЖКХ в Тюмени.

Также важно развитие цифровых сервисов. По словам Моора, Тюменская область в этом направлении успешно работает, активно применяет сервисы, в том числе на основе искусственного интеллекта, в разных сферах. Так, в школах "Цифровой репетитор" помогает ученикам подтянуть сложные темы. Через чат-бот в мессенджере "Макс" жители региона записываются на прием к врачам. Система "Лесохранитель" с помощью десятков камер выявляет больше половины пожаров в регионе.

"Выступление президента еще раз доказывает: несмотря на все вызовы, Россия уверенно движется по пути развития и реального улучшения жизни людей", - подчеркнул Моор.