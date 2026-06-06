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Власти Молдавии пытаются разрушить экономику ПМР, считает эксперт - РИА Новости, 06.06.2026
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23:25 06.06.2026
Власти Молдавии пытаются разрушить экономику ПМР, считает эксперт

Широков: Молдавия, прикрываясь реинтеграцией, пытается разрушить экономику ПМР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание резиденции президента Молдавии в Кишиневе
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор приднестровского бюро политических исследований "Медиатор" Сергей Широков заявил, что действия Молдавии направлены на разрушение экономики Приднестровья.
ТИРАСПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Власти Молдавии, прикрываясь планом так называемой реинтеграции, пытаются разрушить экономику Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), заявил директор приднестровского бюро политических исследований "Медиатор" Сергей Широков.
Молдавский вице-премьер по реинтеграции Валерий Киверь ранее объявил о создании фонда конвергенции, который, по его словам, будет частью постепенного процесса экономической реинтеграции Приднестровья.
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Парламент Молдавии ранее одобрил в окончательном чтении проект введения новых налогов для Приднестровья. Согласно документу, предлагается начать введение налогов с применения фискальных норм в отношении так называемой "некритической продукции" уже с 1 июня 2026 года, с 1 января 2027 года будет устанавливаться НДС и на газ, поступающий в Приднестровье.
"Когда сегодня мы слышим такие заявления молдавской стороны о некоей реинтеграции, на наш взгляд, это лишь попытка прикрыть действие экономического характера, направленное на разрушение нашей экономики, нашей производственной базы", - сказал Широков в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
По его словам, приднестровская сторона постоянно демонстрировала свою договороспособность и стремление к компромиссам, пыталась найти взаимоприемлемые модели урегулирования конфликта на Днестре для благосостояния и безопасности населения, Молдавия же стремилась лишь оказывать давление на Приднестровье.
"За более чем тридцать лет разрабатывались разные проекты и модели урегулирования. Чтобы жить и сотрудничать мирно, без угроз и блокад. Но Молдова все эти годы навязывает односторонний сценарий – давление", - подчеркнул эксперт.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Ранее Украина временно приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре, также была приостановлена работа формата "5+2" из-за конфликта посредников в лице Москвы и Киева. Вместо этого проводятся встречи в формате "1+1", которые предполагают участие переговорщиков от Кишинева и Тирасполя и посредника в лице представителей миссии ОБСЕ.
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