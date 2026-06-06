Власти Молдавии пытаются разрушить экономику ПМР, считает эксперт

Молдавский вице-премьер по реинтеграции Валерий Киверь ранее объявил о создании фонда конвергенции, который, по его словам, будет частью постепенного процесса экономической реинтеграции Приднестровья.

"За более чем тридцать лет разрабатывались разные проекты и модели урегулирования. Чтобы жить и сотрудничать мирно, без угроз и блокад. Но Молдова все эти годы навязывает односторонний сценарий – давление", - подчеркнул эксперт.