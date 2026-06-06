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Власти Молдавии могут спровоцировать досрочные выборы, заявил Додон - РИА Новости, 06.06.2026
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14:15 06.06.2026
Власти Молдавии могут спровоцировать досрочные выборы, заявил Додон

Додон: власти Молдавии могут устроить досрочные выборы, если лишатся денег ЕС

© РИА Новости / Sputnik/Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкПротестные акции оппозиции в Кишиневе
Протестные акции оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Sputnik/Мирослав Ротарь
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Протестные акции оппозиции в Кишиневе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что власти Молдавии могут спровоцировать досрочные парламентские выборы в случае прекращения финансовой поддержки Запада.
  • Додон считает, что досрочные выборы возможны только при серьезных геополитических шоках и изменении региональной ситуации.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Власти Молдавии могут спровоцировать досрочные парламентские выборы, если Запад перестанет давать деньги, заявил в интервью РИА Новости лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в рамках ПМЭФ.
"Досрочные парламентские выборы через отставку правительства возможны только при серьезных геополитических шоках. В условиях, когда, к примеру, Запад не сможет обеспечивать 1,5-2 миллиарда евро для поддержки бюджетных расходов, тогда возможно, что сама власть (президента Молдавии - ред.) Майи Санду пойдет на этот сценарий", - заявил Додон.
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Он уверен, что досрочные парламентские выборы возможны только при изменении региональной ситуации, хотя и оппозиция внутри страны будет над этим работать.
Ранее Додон неоднократно говорил, что у власти в Молдавии находятся "временщики", которые после отставки планируют строить свою дальнейшую карьеру за пределами республики. По его словам, Санду и ее команда не готовы брать на себя ответственность за глобальные провалы, в том числе в виде экономического кризиса из-за нехватки внешнего финансирования, поэтому предпочтет переложить ответственность на других, отказавшись от власти.
Парламент Молдавии одобрил проект госбюджета на 2026 год с дефицитом в 1,23 миллиарда долларов. Власти намерены компенсировать этот дефицит за счет займов у ЕС.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.
ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня, РИА Новости выступает его генеральным информационным партнером.
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