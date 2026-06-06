Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бойцы группировки "Север" освободили Шевченко в Харьковской области.
- ВСУ пытались удержать село с помощью самых подготовленных боевиков, но потерпели поражение.
- Взятие этого населенного пункта позволит армии продвинуться к Казачьей Лопани, где находится крупный логистический центр противника.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. ВСУ пытались удержать Шевченко в Харьковской области с помощью самых подготовленных боевиков, сообщило Минобороны.
Ведомство объявило о взятии этого населенного пункта российскими войсками в субботу.
© ИнфографикаПодразделения группировки "Север" освободили Шевченко.
© Инфографика
Подразделения группировки "Север" освободили Шевченко.
«
"Для удержания села противник перебросил резервы, состоящие из наиболее подготовленных украинских боевиков, но в ходе боев штурмовики группировки войск "Север" под прикрытием артиллерии и ударных БПЛА войск беспилотных систем сломили сопротивление противника, уничтожив последние группы националистов из состава отдельной мотопехотной бригады ВСУ", — говорится в сводке.
В министерстве подчеркнули, что освобождение Шевченко позволит армии продвинуться к Казачьей Лопани, где находится крупный логистический центр противника. Там добавили, что бойцы наступают на нескольких направлениях и продолжают создавать зону безопасности в Сумской и Харьковской областях.
За сутки ВСУ потеряли в боях с группировкой "Север" до 210 военных, танк и шесть автомобилей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18