Минобороны оценило значимость освобождения Шевченко в Харьковской области

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Освобождение населенного пункта Шевченко позволяет ВС РФ продвинуться к Казачьей Лопани, где находится крупный логистический центр ВСУ, сообщили в Минобороны России.

В Минобороны России отметили, что подразделения группировки войск "Север", одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей.