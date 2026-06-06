Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Шевченко Харьковской области.
- Освобождение села позволяет продвинуться к Казачьей Лопани, где находится крупный логистический центр ВСУ.
- Подразделения группировки войск "Север" продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Освобождение населенного пункта Шевченко позволяет ВС РФ продвинуться к Казачьей Лопани, где находится крупный логистический центр ВСУ, сообщили в Минобороны России.
В результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" в субботу установлен контроль над населенным пунктом Шевченко Харьковской области.
«
"Освобождение села Шевченко не только расширяет зону безопасности в Харьковской области, но и позволяет российским подразделениям продвинуться к поселку городского типа Казачья Лопань, где находится один из крупных логистический центров ВСУ", - говорится с сообщении.
В Минобороны России отметили, что подразделения группировки войск "Север", одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей.
«
"Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения", - следует из сообщения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18