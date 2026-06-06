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Захарова раскритиковала попытки снять с выборов в Армении оппозицию - РИА Новости, 06.06.2026
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00:26 06.06.2026 (обновлено: 00:43 06.06.2026)
Захарова раскритиковала попытки снять с выборов в Армении оппозицию

Захарова: Москва осуждает попытки Армении снять с выборов оппозиционные силы

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова назвала попытки властей Армении снять с выборов оппозиционные партии, в том числе "Сильная Армения" и "Процветающая Армения", преступлением против демократии.
  • Официальный представитель МИД России призвала Ереван следовать демократическим процедурам при подготовке к выборам.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Москва видит попытки армянских властей пойти на преступление против демократии, принять решение о снятии с выборов оппозиционных партий, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
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"Идет борьба с демократическими процедурами. Видим попытки армянских властей пойти на преступление против демократии – принять решение о снятии с выборов крупнейшего оппозиционного движения "Сильная Армения", а также партии "Процветающая Армения", — заявила Захарова.
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Как отметила дипломат, если антидемократический сценарий в Армении будет реализован, это поставит под сомнение легитимность избирательного процесса в целом. Захарова призвала власти Армении "не на словах, а на деле" следовать демократическим процедурам при подготовке к выборам.
Ранее во время теледебатов премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал лидера Меритократической партии Гургена Симоняна потребовать от ЦИК отменить регистрацию блока "Сильная Армения", возглавляемого предпринимателем Самвелом Карапетяном, блока "Армения" Роберта Кочаряна и партии "Процветающей Армении". Пашинян обвинил эти политические силы в предвыборных нарушениях.
Накануне вечером Центризбирком Армении на заседании отклонил требование прозападной партии "Республика" отстранить от парламентских выборов "Сильную Армению".
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По данным западных социологов, партию "Гражданский договор" премьер-министра Армении Никола Пашиняна на предстоящих парламентских выборах готовы поддержать менее 37% избирателей. При этом оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49%: "Сильная Армения" — 26%, блок "Армения" — 12%, "Процветающая Армения" — 6%, "Крылья единства" — 5%. Остальные партии, согласно прогнозам, не преодолеют четырехпроцентный барьер.
Как заявил в апреле президент Владимир Путин, Москве хотелось бы, чтобы пророссийски настроенные политические силы смогли принять участие в выборах в Армении, но это решение Еревана. Он отметил, что некоторые политики находятся в местах лишения свободы, несмотря на то, что у них есть российский паспорт.
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