Краткий пересказ от РИА ИИ Мария Захарова назвала попытки властей Армении снять с выборов оппозиционные партии, в том числе "Сильная Армения" и "Процветающая Армения", преступлением против демократии.

Официальный представитель МИД России призвала Ереван следовать демократическим процедурам при подготовке к выборам.

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Москва видит попытки армянских властей пойти на преступление против демократии, принять решение о снятии с выборов оппозиционных партий, говорится в Москва видит попытки армянских властей пойти на преступление против демократии, принять решение о снятии с выборов оппозиционных партий, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

« "Идет борьба с демократическими процедурами. Видим попытки армянских властей пойти на преступление против демократии – принять решение о снятии с выборов крупнейшего оппозиционного движения "Сильная Армения", а также партии " Процветающая Армения ", — заявила Захарова

Как отметила дипломат, если антидемократический сценарий в Армении будет реализован, это поставит под сомнение легитимность избирательного процесса в целом. Захарова призвала власти Армении "не на словах, а на деле" следовать демократическим процедурам при подготовке к выборам.

Накануне вечером Центризбирком Армении на заседании отклонил требование прозападной партии "Республика" отстранить от парламентских выборов "Сильную Армению".

По данным западных социологов, партию "Гражданский договор" премьер-министра Армении Никола Пашиняна на предстоящих парламентских выборах готовы поддержать менее 37% избирателей. При этом оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49%: "Сильная Армения" — 26%, блок "Армения" — 12%, "Процветающая Армения" — 6%, "Крылья единства" — 5%. Остальные партии, согласно прогнозам, не преодолеют четырехпроцентный барьер.