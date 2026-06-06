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Мерц позаимствовал лозунг Меркель - РИА Новости, 06.06.2026
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20:13 06.06.2026
Мерц позаимствовал лозунг Меркель

Мерц взял на вооружение лозунг Меркель "мы справимся с этим"

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канцлер ФРГ Фридрих Мерц повторил лозунг своей предшественницы Ангелы Меркель "мы справимся с этим", но применил его в контексте намеченных в Германии реформ.
  • Мерц заявил, что грядущие преобразования — это "реальность завтрашнего дня", если страна начнет совместно реформировать ключевые институты для сохранения глобальной конкурентоспособности.
БЕРЛИН, 6 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц повторил знаменитый лозунг своей предшественницы Ангелы Меркель "мы справимся с этим", но применил его в другом контексте.
Меркель произнесла эту фразу в разгар массового наплыва беженцев в Европу осенью 2015 года, за что долгое время подвергалась жесткой критике со стороны правого крыла ХДС и самого Мерца. Последний использовал это высказывание в контексте намеченных в Германии реформ.
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"Мы справимся с этим, мы сможем с этим справиться, если будем держаться вместе и если мы снова поверим в самих себя", - заявил Мерц на съезде отделения Христианско-демократического союза (ХДС) в Мекленбурге-Передней Померании в Линстове.
По словам канцлера, грядущие преобразования — это не утопия, а "реальность завтрашнего дня", если страна начнет совместно реформировать ключевые институты для сохранения глобальной конкурентоспособности.
При этом Мерц предупредил, что успешная реализация реформ станет главным условием для сохранения стабильности в Германии. По его словам, если правительство окажется "недостаточно хорошим", то на региональных выборах в сентябре произойдет политический "большой взрыв".
Ранее Мерц фактически не исключил победу оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на предстоящих в сентябре выборах в земельные парламенты Саксонии-Анхальт и Мекленбурга-Передней Померании.
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