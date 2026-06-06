Мерц позаимствовал лозунг Меркель

Краткий пересказ от РИА ИИ Канцлер ФРГ Фридрих Мерц повторил лозунг своей предшественницы Ангелы Меркель "мы справимся с этим", но применил его в контексте намеченных в Германии реформ.

Мерц заявил, что грядущие преобразования — это "реальность завтрашнего дня", если страна начнет совместно реформировать ключевые институты для сохранения глобальной конкурентоспособности.

БЕРЛИН, 6 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц повторил знаменитый лозунг своей предшественницы Ангелы Меркель "мы справимся с этим", но применил его в другом контексте.

Меркель произнесла эту фразу в разгар массового наплыва беженцев в Европу осенью 2015 года, за что долгое время подвергалась жесткой критике со стороны правого крыла ХДС и самого Мерца. Последний использовал это высказывание в контексте намеченных в Германии реформ.

"Мы справимся с этим, мы сможем с этим справиться, если будем держаться вместе и если мы снова поверим в самих себя", - заявил Мерц на съезде отделения Христианско-демократического союза (ХДС) в Мекленбурге-Передней Померании в Линстове.

По словам канцлера, грядущие преобразования — это не утопия, а "реальность завтрашнего дня", если страна начнет совместно реформировать ключевые институты для сохранения глобальной конкурентоспособности.

При этом Мерц предупредил, что успешная реализация реформ станет главным условием для сохранения стабильности в Германии. По его словам, если правительство окажется "недостаточно хорошим", то на региональных выборах в сентябре произойдет политический "большой взрыв".