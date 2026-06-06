Мерц не исключил победу АдГ на выборах в двух федеральных землях Германии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не исключил победу оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на предстоящих выборах в земельные парламенты Саксонии-Анхальт и Мекленбурга-Передней Померании.
- Мерц выступил с резкой критикой в адрес АдГ, заявив, что в случае победы эта партия вернет Германию в мрачные времена ее истории.
БЕРЛИН, 6 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не исключил победу оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на предстоящих выборах в земельные парламенты Саксонии-Анхальт и Мекленбурга-Передней Померании.
В сентябре в Германии пройдут выборы в парламенты трех земель: Саксония-Анхальт, Берлин и Мекленбург-Передняя Померания.
Таким образом, Мерц фактически признал высокие шансы АдГ на победу в восточных федеральных землях.
При этом он в очередной раз выступил с резкой критикой в адрес АдГ, утверждая, что в случае своей победы на выборах эта партия якобы вернет Германию в мрачные времена ее истории.
"Эта АдГ хочет вернуть Германию во времена до Конрада Аденауэра", - заявил Мерц, сославшись на более раннюю цитату политика из партии "Зеленые" Йошку Фишера. По его словам, это было "время национализма с самыми отвратительными его проявлениями".
"Мы не хотим никогда туда возвращаться… и поэтому мы не оставим нашу страну на откуп экстремистам", - призвал Мерц своих однопартийцев активизироваться на выборах.
В апреле АдГ впервые стала лидирующей в Германии партией, опередив блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) по результатам четырех основных национальных опросов общественного мнения.