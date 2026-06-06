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Мерц не исключил победу АдГ на выборах в двух федеральных землях Германии - РИА Новости, 06.06.2026
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20:08 06.06.2026
Мерц не исключил победу АдГ на выборах в двух федеральных землях Германии

Мерц не исключил победу партии АдГ на выборах в двух федеральных землях Германии

© AP Photo / Michael SohnПредвыборный плакат партии "Альтернатива для Германии"
Предвыборный плакат партии Альтернатива для Германии - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© AP Photo / Michael Sohn
Предвыборный плакат партии "Альтернатива для Германии". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не исключил победу оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на предстоящих выборах в земельные парламенты Саксонии-Анхальт и Мекленбурга-Передней Померании.
  • Мерц выступил с резкой критикой в адрес АдГ, заявив, что в случае победы эта партия вернет Германию в мрачные времена ее истории.
БЕРЛИН, 6 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не исключил победу оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на предстоящих выборах в земельные парламенты Саксонии-Анхальт и Мекленбурга-Передней Померании.
В сентябре в Германии пройдут выборы в парламенты трех земель: Саксония-Анхальт, Берлин и Мекленбург-Передняя Померания.
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"Здесь на карту поставлено само направление развития Федеративной Республики Германии", - заявил Мерц на съезде регионального отделения ХДС Мекленбурга-Передней Померании в Линстове.
Таким образом, Мерц фактически признал высокие шансы АдГ на победу в восточных федеральных землях.
При этом он в очередной раз выступил с резкой критикой в адрес АдГ, утверждая, что в случае своей победы на выборах эта партия якобы вернет Германию в мрачные времена ее истории.
"Эта АдГ хочет вернуть Германию во времена до Конрада Аденауэра", - заявил Мерц, сославшись на более раннюю цитату политика из партии "Зеленые" Йошку Фишера. По его словам, это было "время национализма с самыми отвратительными его проявлениями".
"Мы не хотим никогда туда возвращаться… и поэтому мы не оставим нашу страну на откуп экстремистам", - призвал Мерц своих однопартийцев активизироваться на выборах.
В апреле АдГ впервые стала лидирующей в Германии партией, опередив блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) по результатам четырех основных национальных опросов общественного мнения.
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