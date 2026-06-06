Лидер украинской нацпартии попал под удар БПЛА на фронте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидер украинской националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок получил ранение на фронте.
- По заявлению мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, автомобиль, в котором находился Тягнибок, поразил дрон.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Лидер украинской националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок получил ранение на фронте в результате удара БПЛА, заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
«
"Олега Тягнибока ранили на фронте", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Марцинкива.
По словам градоначальника, автомобиль, в котором находился Тягнибок, поразил дрон. О тяжести полученных ранений не сообщается, как и о месте инцидента.
В конце 2019 года экс-боец украинского спецподразделения "Беркут" Павел Аброськин рассказал РИА Новости, что Тягнибок является одним из виновных в расстреле митингующих во время беспорядков в ходе "Майдана".