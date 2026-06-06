Лидер украинской нацпартии попал под удар БПЛА на фронте

"Олега Тягнибока ранили на фронте", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Марцинкива.

В конце 2019 года экс-боец украинского спецподразделения "Беркут" Павел Аброськин рассказал РИА Новости, что Тягнибок является одним из виновных в расстреле митингующих во время беспорядков в ходе "Майдана".