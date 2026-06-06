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Лидер украинской нацпартии попал под удар БПЛА на фронте - РИА Новости, 06.06.2026
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11:53 06.06.2026 (обновлено: 12:56 06.06.2026)
Лидер украинской нацпартии попал под удар БПЛА на фронте

Марцинкив: лидер украинской нацпартии Тягнибок получил ранение на фронте

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкОлег Тягнибок
Олег Тягнибок - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Олег Тягнибок. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер украинской националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок получил ранение на фронте.
  • По заявлению мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, автомобиль, в котором находился Тягнибок, поразил дрон.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Лидер украинской националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок получил ранение на фронте в результате удара БПЛА, заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
«
"Олега Тягнибока ранили на фронте", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Марцинкива.
По словам градоначальника, автомобиль, в котором находился Тягнибок, поразил дрон. О тяжести полученных ранений не сообщается, как и о месте инцидента.
Тягнибок принимал активное участие в государственном перевороте, "Майдане", на Украине в 2013-2014 годах. После вхождения Крыма в состав РФ он выступал с угрозами в адрес крымчан.
В конце 2019 года экс-боец украинского спецподразделения "Беркут" Павел Аброськин рассказал РИА Новости, что Тягнибок является одним из виновных в расстреле митингующих во время беспорядков в ходе "Майдана".
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