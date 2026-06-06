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Мелони скептически настроена к идеям Парижа и Берлина по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 06.06.2026
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22:29 06.06.2026
Мелони скептически настроена к идеям Парижа и Берлина по Украине, пишут СМИ

Repubblica: Мелони скептически настроена к идеям Парижа и Берлина по Украине

© AP Photo / Alessandra TarantinoДжорджа Мелони
Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Джорджа Мелони. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Джорджа Мелони скептически относится к инициативам лидеров ФРГ, Франции и Великобритании по Украине.
  • Позиция правительства Италии заключается в том , что коалиция желающих с трудом набирает обороты.
РИМ, 6 июн – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони скептически относится к инициативам лидеров ФРГ, Франции и Великобритании по Украине, сообщает газета Repubblica со ссылкой на источники в правительстве.
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Как отмечает Repubblica, за отсутствием Мелони на саммите ЕС - Западные Балканы в черногорском городе Тиват стоит напряженность в отношениях с Парижем, Лондоном и Берлином. В окружении премьера ее неприезд в Черногорию объяснили проблемами с графиком из-за участия в празднике национального дня корпуса карабинеров.
Итальянские власти, пишет Repubblica, считают, что без участия США невозможно достичь каких-либо договоренностей. Также Рим сохраняет дистанцию по вопросу отправки войск на Украину в составе "западной коалиции" и не считает приоритетом ускоренное вступление Киева в ЕС.
"Позиция правительства заключается в том , что коалиция (желающих) с трудом набирает обороты, о войсках говорят уже более трех лет", - приводятся в статье газеты слова источника.
В четверг Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путину был передан письменный вариант "открытого письма" Зеленского, и что президент России ознакомился с ним.
Президент РФ в четверг на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ заявил, что у России есть желание закончить конфликт на Украине. При этом он отметил, что Киев не готов к мирным договоренностям.
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