Мелони скептически настроена к идеям Парижа и Берлина по Украине, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Джорджа Мелони скептически относится к инициативам лидеров ФРГ, Франции и Великобритании по Украине.

Позиция правительства Италии заключается в том , что коалиция желающих с трудом набирает обороты.

РИМ, 6 июн – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони скептически относится к инициативам лидеров ФРГ, Франции и Великобритании по Украине, сообщает газета Repubblica со ссылкой на источники в правительстве.

Как отмечает Repubblica, за отсутствием Мелони на саммите ЕС - Западные Балканы в черногорском городе Тиват стоит напряженность в отношениях с Парижем , Лондоном и Берлином . В окружении премьера ее неприезд в Черногорию объяснили проблемами с графиком из-за участия в празднике национального дня корпуса карабинеров.

Итальянские власти, пишет Repubblica, считают, что без участия США невозможно достичь каких-либо договоренностей. Также Рим сохраняет дистанцию по вопросу отправки войск на Украину в составе "западной коалиции" и не считает приоритетом ускоренное вступление Киева в ЕС.

"Позиция правительства заключается в том , что коалиция (желающих) с трудом набирает обороты, о войсках говорят уже более трех лет", - приводятся в статье газеты слова источника.

В четверг Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путину был передан письменный вариант "открытого письма" Зеленского, и что президент России ознакомился с ним.