Мелони скептически настроена к идеям Парижа и Берлина по Украине, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Джорджа Мелони скептически относится к инициативам лидеров ФРГ, Франции и Великобритании по Украине.
- Позиция правительства Италии заключается в том , что коалиция желающих с трудом набирает обороты.
РИМ, 6 июн – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони скептически относится к инициативам лидеров ФРГ, Франции и Великобритании по Украине, сообщает газета Repubblica со ссылкой на источники в правительстве.
Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский планируют встретиться в Лондоне 7 июня для обсуждения потенциальных переговоров с Россией
Как отмечает Repubblica, за отсутствием Мелони на саммите ЕС - Западные Балканы в черногорском городе Тиват стоит напряженность в отношениях с Парижем, Лондоном и Берлином. В окружении премьера ее неприезд в Черногорию объяснили проблемами с графиком из-за участия в празднике национального дня корпуса карабинеров.
"Позиция правительства заключается в том , что коалиция (желающих) с трудом набирает обороты, о войсках говорят уже более трех лет", - приводятся в статье газеты слова источника.
В четверг Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путину был передан письменный вариант "открытого письма" Зеленского, и что президент России ознакомился с ним.
Президент РФ в четверг на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ заявил, что у России есть желание закончить конфликт на Украине. При этом он отметил, что Киев не готов к мирным договоренностям.