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В Тюменской области ликвидировали пожар на НПЗ - РИА Новости, 06.06.2026
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15:50 06.06.2026 (обновлено: 15:57 06.06.2026)
В Тюменской области ликвидировали пожар на НПЗ

МЧС: в Тюменской области ликвидировали пожар на НПЗ на площади 100 кв метров

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожар на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе ликвидировали на площади 100 квадратных метров.
  • Возгорание произошло из-за нарушения технологического процесса, пострадавших нет.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пожар на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) ликвидирован на площади 100 квадратных метров, сообщает главное управление (ГУ) МЧС по региону.
Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал о локализации пожара на нефтеперерабатывающем заводе, пострадавших нет. Возгорание произошло из-за нарушения технологического процесса.
«
"Пожар ликвидирован на площади 100 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
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