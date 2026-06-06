В Тюменской области ликвидировали пожар на НПЗ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожар на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе ликвидировали на площади 100 квадратных метров.
- Возгорание произошло из-за нарушения технологического процесса, пострадавших нет.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пожар на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) ликвидирован на площади 100 квадратных метров, сообщает главное управление (ГУ) МЧС по региону.
Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал о локализации пожара на нефтеперерабатывающем заводе, пострадавших нет. Возгорание произошло из-за нарушения технологического процесса.
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"Пожар ликвидирован на площади 100 квадратных метров", - говорится в сообщении.