Отец Илона Маска заявил, что отдал бы Нобелевскую премию мира Трампу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эррол Маск считает Дональда Трампа лучшим кандидатом на получение Нобелевской премии мира.
- Он отметил, что Мария Корина Мачадо, получившая премию в 2025 году, отдала ее президенту США.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Отец американского миллиардера Илона Маска, южноафриканский предприниматель Эррол Маск в беседе с РИА Новости признался, что отдал бы Нобелевскую премию мира президенту США Дональду Трампу.
"Дональд Трамп, скорее всего, лучший кандидат на получение премии мира... Это человек, который изо всех сил старается сделать так, чтобы в мире все было нормально", - сказал Маск на полях ПМЭФ в ответ на вопрос о том, кому бы он отдал награду.
Он также напомнил, что венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо, получившая премию в 2025 году, в итоге отдала ее президенту США.
"Последней, кто получил премию мира, была женщина из Венесуэлы, и она сразу же вручила ее Дональду Трампу. Этим все сказано", - добавил он.
Трамп неоднократно заявлял о том, что заслуживает Нобелевскую премию мира, однако в 2025 году эта награда была присуждена Мачадо. Позднее на встрече с Трампом она передала ему медаль Нобелевской премии мира, сказав, что именно он достоин этой награды.
В марте американский лидер заявил, что его больше не интересует тема получения Нобелевской премии мира.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.