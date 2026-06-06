Отец Илона Маска заявил, что отдал бы Нобелевскую премию мира Трампу

Трамп неоднократно заявлял о том, что заслуживает Нобелевскую премию мира, однако в 2025 году эта награда была присуждена Мачадо. Позднее на встрече с Трампом она передала ему медаль Нобелевской премии мира, сказав, что именно он достоин этой награды.