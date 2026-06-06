Краткий пересказ от РИА ИИ
- Читатели газеты Le Figaro негативно отреагировали на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о письме Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину как о "хорошем знаке".
- В комментариях, помимо выражения сожаления о политической некомпетентности Макрона, содержались призывы сконцентрироваться на внутренних делах Франции или уйти в отставку.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Читатели газеты Le Figaro бурно отреагировали на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что письмо Владимира Зеленского, адресованное Владимиру Путину, стало якобы "хорошим знаком".
"Бедняга! Такое крушение после такого прекрасного старта. В глубине души мне его искренне жаль. Продемонстрировать всему миру свою некомпетентность на таком уровне – это действительно исключительное достижение", — написал один пользователь.
"Наш национальный комментатор", — отметил другой.
"Макрон, займитесь тем, что происходит в НАШЕЙ стране, или УХОДИТЕ В ОТСТАВКУ!" — резюмировали комментаторы.
Обращение главы киевского режима появилось на его сайте вечером в четверг. В нем Зеленский выступил с резкой критикой в адрес российского лидера, однако в конце предложил начать прямой двусторонний диалог и встретиться на нейтральной территории — например, в Швейцарии, Турции или одной из стран Ближнего Востока. При этом он утверждает, что участие в переговорах должны принять как Европа, так и США.
Путин прокомментировал письмо на пленарном заседании ПМЭФ. Он указал на хамский тон главы киевского режима. Президент пояснил, что контакты на высшем уровне, на которых настаивает Зеленский, допустимы только после достижения договоренностей, выработать их должны профильные специалисты. Сейчас же во встрече смысла нет.
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