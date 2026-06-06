МАГАТЭ закрыло глаза на нарушение Украиной гарантий по ЗАЭС, заявил Ульянов

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) фактически закрыло глаза на нарушение Украиной гарантий о прекращении огня близ ЗАЭС, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.