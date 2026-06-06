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МАГАТЭ закрыло глаза на нарушение Украиной гарантий по ЗАЭС, заявил Ульянов - РИА Новости, 06.06.2026
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12:35 06.06.2026
МАГАТЭ закрыло глаза на нарушение Украиной гарантий по ЗАЭС, заявил Ульянов

Ульянов: МАГАТЭ закрыло глаза на нарушение ВСУ гарантий по ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинская сторона предоставила письменные гарантии о прекращении огня близ ЗАЭС, но они оказались ненадежными.
  • Михаил Ульянов заявил, что МАГАТЭ фактически закрыло глаза на нарушение Украиной этих гарантий.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) фактически закрыло глаза на нарушение Украиной гарантий о прекращении огня близ ЗАЭС, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Украинская сторона предоставила письменные гарантии того, что прекращение огня будет полностью соблюдено… Эти гарантии оказались ненадежными. Пятеро российских саперов были тяжело ранены в результате атаки украинского дрона. Реакция МАГАТЭ выглядит довольно странной. Де-факто агентство закрыло глаза на нарушение гарантий, полученных от украинской стороны", - написал Ульянов на странице в соцсети Х.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Электроснабжение ЗАЭС перевели на резервные генераторы
5 июня, 21:29
 
УкраинаРоссияМихаил Ульянов (дипломат)МАГАТЭ
 
 
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