МАГАТЭ закрыло глаза на нарушение Украиной гарантий по ЗАЭС, заявил Ульянов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинская сторона предоставила письменные гарантии о прекращении огня близ ЗАЭС, но они оказались ненадежными.
- Михаил Ульянов заявил, что МАГАТЭ фактически закрыло глаза на нарушение Украиной этих гарантий.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) фактически закрыло глаза на нарушение Украиной гарантий о прекращении огня близ ЗАЭС, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Украинская сторона предоставила письменные гарантии того, что прекращение огня будет полностью соблюдено… Эти гарантии оказались ненадежными. Пятеро российских саперов были тяжело ранены в результате атаки украинского дрона. Реакция МАГАТЭ выглядит довольно странной. Де-факто агентство закрыло глаза на нарушение гарантий, полученных от украинской стороны", - написал Ульянов на странице в соцсети Х.