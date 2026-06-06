Краткий пересказ от РИА ИИ
- На новом участке кладбища во Львове захоронены десятки неопознанных останков в закрытых гробах.
- На гробах указаны случайные фамилии украинских военнослужащих.
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Десятки неопознанных останков под случайными фамилиями солдат ВСУ захоронены на кладбище во Львове, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.
"На новом участке кладбища во Львове (выделено 1,5 гектара - ред.) были захоронены десятки неопознанных останков в закрытых гробах с указанием случайных фамилий украинских военнослужащих", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, на это обратили внимание родственники 80-й отдельно-штурмовой бригады ВСУ.