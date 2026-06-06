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Десятки неопознанных останков под случайными фамилиями захоронены во Львове - РИА Новости, 06.06.2026
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Десятки неопознанных останков под случайными фамилиями захоронены во Львове

РИА Новости: десятки неопознанных останков захоронены во Львове

CC BY-SA 4.0 / Konstantin Brizhnichenko / Это фотография объекта культурного наследия Украины, номер: 46-101-0548Город Львов
Город Львов - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
CC BY-SA 4.0 / Konstantin Brizhnichenko / Это фотография объекта культурного наследия Украины, номер: 46-101-0548
Город Львов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На новом участке кладбища во Львове захоронены десятки неопознанных останков в закрытых гробах.
  • На гробах указаны случайные фамилии украинских военнослужащих.
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Десятки неопознанных останков под случайными фамилиями солдат ВСУ захоронены на кладбище во Львове, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.
"На новом участке кладбища во Львове (выделено 1,5 гектара - ред.) были захоронены десятки неопознанных останков в закрытых гробах с указанием случайных фамилий украинских военнослужащих", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, на это обратили внимание родственники 80-й отдельно-штурмовой бригады ВСУ.
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