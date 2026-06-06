Майя Ломидзе: российские туристы заново открывают избинг и монастыринг

Российские туристы полюбили отдых в глубинке, но с интернетом, говорит исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе. В интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2026 она рассказала, как привлечь путешественников в малые города, куда поедут в отпуск россияне этим летом, из-за чего подешевели туры за границу, а также объяснила, почему молодежь ищет места, где не бывала нога туриста. Беседовали Карина Базюк и Диляра Солнцева.

Петербургский международный экономический форум проходит 3-6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ-2026.

— Майя Арчиловна, начинается лето, каков ваш прогноз по сезону отпусков?

— Мы ожидаем увеличение доли автотуристов, которые на своих автомобилях будут направляться в ближайшие от своего места проживания регионы, также видим увеличение доли бюджетных отдыхающих на Черном море. Если раньше путешественники больше планировали отпуск по принципу "эх, гулять так гулять", то сейчас чаще выбирают более бюджетные отели, без питания, либо, наоборот, систему "все включено", чтобы на месте не тратить деньги на еду, экономят на экскурсиях, трансферах. Также ждем роста числа самостоятельных туристов.

Еще важный момент: если только в прошлом году россияне бронировали отдых на три-шесть месяцев вперед, то сейчас глубина бронирования сократилась до месяца-полутора, как в выездном туризме, так и во внутреннем. Путешественники ждут, когда будут горящие предложения. Они, действительно, уже стали попадаться, но их очень мало, поэтому мы не рекомендуем рассчитывать на такую тактику, потому что вероятность того, что в последний момент может вырасти цена, больше, чем шансы на горящий тур.

Если брать премиальный сегмент, то здесь все стабильно: повышение цен больше чем на 20% в дорогих "пятерках" Краснодарского края: в Сочи, Анапе или Геленджике. Это хорошо продается, но там и емкость невелика. Премиальный сегмент стабилен, но здесь тоже достигнут предел – дальнейшее повышение цены приведет к снижению спроса.

— Пляжи Анапы открываются с 1 июня. Насколько уже вырос спрос?

— Спрос на Анапу взлетел даже раньше, чем официально объявили об открытии пляжей. Уже с февраля он превышал прошлогодний уровень, и все туроператоры говорили, что Анапа продается на 40-50%, а у кого-то и на 60% активнее, чем в прошлом году. После информации об открытии пляжей продажи активизировались. В Анапе обещает быть высокая загрузка, потому что есть отложенный спрос, туристы, которые хотят отправиться именно в Анапу с детьми и семьями. Цены пока нормальные, почти на уровне прошлого года в ряде объектов, но спрос растет, и если турист хочет иметь выбор, надо поторопиться, потому что Анапа будет продана довольно быстро. Уже сейчас бронируют июль, август.

— А на других черноморских курортах?

— Всегда в топе продаж Краснодарский край: Сочи, Анапа, Геленджик. Причем если у Анапы внушительный прирост в силу низкой базы прошлого года, то в Сочи либо на уровне прошлого года, либо снижение. В Крыму до недавних проблем с бензином наши аналитики также фиксировали повышение спроса на лето по сравнению с прошлым годом, причем не мешал даже рост цен.

— Помимо юга, куда поедут россияне летом?

— Когда мы говорим о летнем сезоне, главный приоритет — это отдых у воды. То есть все регионы, где у нас есть реки, озера и моря, включая Мурманскую, Ленинградскую, Калининградскую области, Карелию, северные регионы, Алтайский край (там тоже у нас есть прекрасные озера), Башкирию. Все, что вокруг водоемов – это хит и топ.

На "Золотом кольце" крупных водоемов нет, поэтому летом говорить о сопоставимых потоках с массовыми пляжными направлениями не очень правильно. Но после расширения проекта "Золотое Кольцо" до 49 городов, помимо Москвы, появился еще один крупный поставщик туристов – Санкт-Петербург. Так что это идеальный маршрут для коротких летних туров выходного дня. Мы рассчитываем, что именно это может сработать в этом году.

— А у "Серебряного ожерелья" есть такая возможность?

— Идея "Золотого кольца" была придумана журналистом газеты "Советская культура" как маршрут, по которому возили в первую очередь иностранных туристов. В "Серебряное ожерелье" входят 11 регионов Северо-Западного федерального округа – Санкт-Петербург, Архангельская, Мурманская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Псковская, Новгородская области, Ненецкий автономный округ, республики Коми и Карелия. У каждого из этих мест есть неоспоримые конкурентные преимущества с точки зрения туризма. И они договариваются о совместном продвижении, чтобы турист посещал не только один регион, а мог объединять в маршрут несколько точек. Но какой-то единый маршрут по регионам, удаленным друг от друга на тысячи километров, безусловно, невозможен. И не в этом цель.

— Какой отдых выбирает молодежь?

— Молодое поколение удивительно с точки зрения запросов, оно ищет аутентику — что-то такое, где "не бывала нога туриста", или, по крайней мере, следов этих пребываний не видно. А это именно то, что могут предложить малые города России. И еще – молодое поколение бронирует все самостоятельно, им интересно самим найти места и самим их открыть, поэтому молодежь чаще едет, условно, не в Суздаль, а рядом – в Муром или Гороховец.

— Что нужно сделать главам малых городов, чтобы привлечь туристов?

— Туристы нужны всем: они приезжают и оставляют деньги, поэтому каждый муниципалитет в этом заинтересован. Я бы рекомендовала пройти курсы искусственного интеллекта, попытаться сделать видеоролик про свой город, регион, место. И этот ролик "завирусить", потому что это сейчас — самый удобный, доступный, экономный вариант донесения информации о себе до целевой аудитории, до молодых путешественников и не только. Все любят "залипать" в видео. Это может быть даже какой-то маленький реальный сюжет, может залететь абсолютно нелепая, нелогичная, смешная и личностная история, а самое главное, что это не требует больших трат. Поэтому советую креативить, исходя из бюджета, пользоваться искусственным интеллектом, но не забывать и про свой.

— Какие необычные виды туризма сейчас развиваются? Сонным туризмом уже никого не удивишь, но, может быть, появились новые форматы?

— Сейчас появилась тенденция выдавать старые виды туризма за новые. Например, монастыринг или избинг, что в переводе на русский язык — просто поездка по монастырям или проживание в отдаленном селе.

Еще один запрос — мастер-классы по народно-художественным промыслам. То есть не просто в маленький город поехать, а еще самому обучиться старинному ремеслу. Или поучаствовать в сборе урожая яблок — это уже агротуризм.

Я бы сказала, что тенденция не в создании новых видов туризма, а в переоткрытии ниш, которые вдруг вышли на поверхность и заинтересовали больше путешественников.

— Есть ли спрос у туристов на "глухомань"без интернета и связи?

— Запрос на такие туры, на мой взгляд, не может быть массовым. Покоя хочется, тишины хочется, но с нормально работающим Wi-Fi. Целевая аудитория с такими запросами — это туристы в возрасте от 25 до 45 лет: люди работающие, обеспеченные, которые раньше уезжали на Мальдивы, отключали телефон. Теперь для них важно, чтобы интернет работал нормально — пусть 24 часа будет связь, я сам выключу телефон, если не захочу, чтобы меня нашли. Вот такая история имеет место быть.

— Новогодний отдых начали уже бронировать?

— Пока рано говорить о бронированиях на Новый год — полетные зимние программы еще не сформированы, и цены пока весьма условные, туристы это тоже понимают. Поэтому задумываются, вопросы задают, но бронирований пока нет. Они более-менее массово появятся в августе.

— Давайте перейдем к Ближнему Востоку. Какая там сейчас ситуация для туристов?

— Сейчас турист сам может купить билет, забронировать гостиницу и отправиться на Ближний Восток, а организованную поездку сформировать нельзя. Получается, что наши самостоятельные путешественники, если что-то случится, должны будут сами решать вопросы с выездом из страны и продлением проживания. Притом, что организованные туристы более защищены, так как риски на себя берут туроператоры.

И нам кажется симметричной мерой уравнять в правах путешественников — дать возможность туроператорам формировать пакетные туры и предоставлять отдельные туристические услуги, которые по состоянию на конец мая — начало июня остаются в числе нерекомендованных МИД и Минэкономразвития. Мы обращались с этой просьбой в министерство иностранных дел и в Минэкономразвития, ждем решения.

— Самой популярной страной Персидского залива у российских туристов были Объединенные Арабские Эмираты. Каков сейчас спрос?

— По нашим подсчетам, из полутора миллионов направлявшихся в Арабские Эмираты примерно половина были транзитными пассажирами. Транзитные – это те, которые через ОАЭ следовали в другие страны Азии и Африки, на разные острова. Сейчас транзитный поток существенно сократился. Туристы чаще выбирают другие пересадки либо ждут нормализации ситуации, меняя планы по месту отдыха.

Спрос на отдых в самих Арабских Эмиратах меньше. Однако российские туристы все-таки самые бесстрашные, они покупают билеты. ОАЭ не только на российском рынке были в топе продаж, и так как европейцы опасаются туда ехать сейчас, гостиничная база не заполняется. Этим и объясняются скидки, что дополнительно стимулирует наших туристов отправиться туда для отдыха. Хотя, надо сказать, скидки явно не соответствуют уровню недозагрузки – в том смысле, что они не такие уж большие.

— Когда могут быть сняты ограничения на продажу туров?

— Я бы не стала называть сроки. Не в нашей компетенции оценивать опасность или безопасность в том или ином регионе или стране. Для этого у нас есть МИД и Минэкономразвития. Очевидно, что и туристы, и туристическая индустрия будут рады, если это произойдет в ближайшее время, но как будет на самом деле, пока непонятно.

Совокупный объем потерь туроператоров, работающих на ОАЭ и других ближневосточных направлениях, составил, по нашим подсчетам, больше 17 миллиардов рублей – и это без учета недополученной прибыли из-за закрытия региона.

— Какое влияние оказал конфликт на Ближнем Востоке на глобальную туристическую отрасль?

— Основное влияние связано не только с тем, что из-за конфликта выпал довольно большой регион для туризма и транзита, но и с ростом цен на топливо в мире. Повышение цены туров за счет транспортной составляющей стало одним из самых серьезных потрясений.

— Насколько уже подорожали билеты в мире?

— Примерно на 10-15% сверх традиционного летнего повышения цен. Кроме того, крупные мировые перевозчики сейчас пересматривают полетные программы в связи с топливным кризисом. Любое сокращение емкости перевозки при сохраняющемся высоком спросе также означает повышение цен.

— А российские туроператоры уже перестроились с Ближнего Востока на другие направления?

— Туроператоры перестроились, перенаправили потоки, например, спрос на Вьетнам у некоторых операторов вырос на тысячи процентов по сравнению с неделями до ближневосточного кризиса. Растет спрос на Египет, Китай, Таиланд. Турция пока не смогла реализовать свой потенциал в этом смысле, но продолжает оставаться самым массовым летним зарубежным направлением.

К летнему сезону туриндустрия готова: ассортимент предложений довольно широкий. Самое главное и неожиданное – это что стоимость отдыха в выездном туризме на фоне укрепления рубля снижается на 5-15%. Это очень существенно для нашего потребителя, который явно выбрал в этом году стратегию экономного потребления во всем, в том числе в туризме.

Туроператоры сейчас предлагают туры, стоимость которых в среднем на 10% ниже, чем в прошлом году, даже несмотря на то, что топливо в мире подорожало больше, чем на 10%.

— Безвизовый режим с Китаем подтолкнул туризм?

— Мы ожидаем очень положительный эффект от сохранения безвизового режима между Россией и Китаем, особенно в сфере въездного туризма.

Что касается выездного туризма, то решение, которое приняла китайская сторона, буквально окрылило многих участников нашего рынка и очень большое количество путешественников. Туристы до недавнего времени смотрели летом в основном только на такие массовые направления, как Турция и Египет, теперь хотят посмотреть Китай. И часто именно материковый Китай, хотя там есть прекрасные морские курорты. В Китае есть Хайнань, который для путешественников Дальнего Востока и Сибири стал "второй Турцией". Мы ожидаем, что на второй год существования безвизового режима динамика турпотока россиян в Китай будет впечатляющей. Тем более, что он стал активно использоваться и как транзитное направление в страны Восточной и Юго-Восточной Азии.

— Есть ли у туротрасли запрос на увеличение числа рейсов между Россией и Китаем?

— Такой запрос существует, и наши дружественные и конструктивные взаимоотношения с Китаем позволяют надеяться, что количество китайских перевозчиков, допущенных к перевозкам из России, будет расти, что поможет удовлетворить растущий спрос. Российские авиакомпании тоже летают, но у китайцев просто больше емкости.

— Каков взаимный турпоток между Россией и Китаем?

— На весь 2026 год пока делать прогнозы рано. Но мы считаем, что это будет рекордный год, и в части выездного туризма будет побит рекорд 2019 года, когда в Китае побывали два миллиона россиян. Что касается въездного туризма, Китай – страна номер один, и это было всегда – до пандемии в Россию приезжали также порядка двух миллионов китайских туристов. Сейчас российских отдыхающих в Китай выезжает больше, чем к нам въезжают оттуда. И у Китая есть все шансы, чтобы ворваться в тройку самых популярных направлений отдыха у россиян по итогам этого года. Сейчас в годовом топ-3 у туроператоров Турция, Египет и Таиланд.

— Отдых в Европе для россиян стал недосягаемым?

— Шенгенских виз всех типов, включая гуманитарные, семейные и так далее, в 2025 году россиянам было выдано 620 тысяч. А до ковида, в 2019 году только Греция принимала более одного миллиона российских туристов, примерно столько же принимала Италия, 1,2-1,3 миллиона – Испания, около 900 тысяч – Кипр, порядка 500 тысяч – Франция. Контраст очевиден.