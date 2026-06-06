Число погибших при израильских атаках по Ливану увеличилось до 3593 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число погибших в результате израильских атак по Ливану с 2 марта выросло до 3593 человек.
- Более десяти тысяч человек получили ранения.
БЕЙРУТ, 6 июн - РИА Новости. Число погибших в результате израильских атак по Ливану с 2 марта выросло до 3593 человек, более 10 тысяч получили ранения, говорится в заявлении министерства здравоохранения страны.
За последние сутки, согласно данным минздрава, число погибших увеличилось на 67 человек, число раненых - на 257.
Ранее в субботу национальное агентство новостей Ливана NNA сообщало, что генерал ливанской армии и его водитель погибли в результате удара по внедорожнику на дороге Хардали - Джармак на юге страны.
Израильская армия продолжает наносить удары по южным районам Ливана, несмотря на действующие договоренности о прекращении огня. Ливанские власти неоднократно заявляли, что атаки Израиля нарушают суверенитет страны и препятствуют стабилизации ситуации на юге республики.