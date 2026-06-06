Новые импортозамещающие лекарства начнут выпускать в Ярославской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Производство новых импортозамещающих лекарств откроют в Ростове Великом Ярославской области и в Ярославле, сообщил губернатор Михаил Евраев.

"На Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение с компанией "Р‑Фарм" о развитии производства лекарств в Ростове Великом и Ярославле. Проект нацелен на организацию в Ярославской области полного цикла импортозамещающего производства лекарственных препаратов. Они предназначены для профилактики и терапии инфекционных, онкологических, неврологических и аутоиммунных заболеваний", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.

По его словам, в рамках заключенных соглашений будут созданы новые производственные участки на заводе в Ростове Великом и дооснащены действующие линии по выпуску готовых препаратов в Ярославле. Это станет существенным вкладом в обеспечение лекарственной безопасности нашей страны.

По данным правительства региона, заказчиками продукции выступят министерство здравоохранения РФ, региональные органы здравоохранения и лечебно-профилактические учреждения.

Работа по расширению и дооснащению производственных площадок "Р-Фарм" будет организована при участии Фонда развития промышленности, который уже поддержал в Ярославской области более 40 проектов на общую сумму 26 миллиардов рублей, отмечают в областном правительстве.