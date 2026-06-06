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Лайнер, на котором произошла вспышка хантавируса, отплыл из Роттердама - РИА Новости, 06.06.2026
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22:58 06.06.2026
Лайнер, на котором произошла вспышка хантавируса, отплыл из Роттердама

Круизный лайнер, на котором произошла вспышка хантавируса, отплыл из Роттердама

© REUTERS / Hannah McKayКруизный лайнер MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса
Круизный лайнер MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© REUTERS / Hannah McKay
Круизный лайнер MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Круизный лайнер MV Hondius отплыл из Роттердама после почти трехнедельной стоянки.
  • Судно направляется на Шпицберген, чтобы забрать пассажиров и отправиться в круиз по Арктике.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Нидерландский круизный лайнер MV Hondius, на котором в мае произошла вспышка хантавируса, отплыл из Роттердама и направляется на Шпицберген, сообщил порт Роттердама в субботу.
"После почти трехнедельной стоянки судно MV Hondius покинуло порт Роттердама в субботу вечером", - говорится в заявлении на сайте порта.
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Круизный лайнер прибыл в Роттердам с экипажем на борту 18 мая, после чего людей отправили на карантин, а судно - на очистку и дезинфекцию.
"Сейчас Hondius направляется на Шпицберген", - отмечается в заявлении.
Там он заберет пассажиров и отправится в свой первый после вспышки хантавируса круиз по Арктике.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. Судно прибыло 10 мая к берегам Канарских островов, пассажиры были эвакуированы, после чего судно с членами экипажа направилось в Роттердам.
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