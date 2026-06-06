Лайнер, на котором произошла вспышка хантавируса, отплыл из Роттердама

Краткий пересказ от РИА ИИ Круизный лайнер MV Hondius отплыл из Роттердама после почти трехнедельной стоянки.

Судно направляется на Шпицберген, чтобы забрать пассажиров и отправиться в круиз по Арктике.

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Нидерландский круизный лайнер MV Hondius, на котором в мае произошла вспышка хантавируса, отплыл из Роттердама и направляется на Шпицберген, сообщил порт Роттердама в субботу.

"После почти трехнедельной стоянки судно MV Hondius покинуло порт Роттердама в субботу вечером", - говорится в заявлении на сайте порта.

Круизный лайнер прибыл в Роттердам с экипажем на борту 18 мая, после чего людей отправили на карантин, а судно - на очистку и дезинфекцию.

"Сейчас Hondius направляется на Шпицберген", - отмечается в заявлении.

Там он заберет пассажиров и отправится в свой первый после вспышки хантавируса круиз по Арктике