Лайнер, на котором произошла вспышка хантавируса, отплыл из Роттердама

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Круизный лайнер MV Hondius отплыл из Роттердама после почти трехнедельной стоянки.
- Судно направляется на Шпицберген, чтобы забрать пассажиров и отправиться в круиз по Арктике.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Нидерландский круизный лайнер MV Hondius, на котором в мае произошла вспышка хантавируса, отплыл из Роттердама и направляется на Шпицберген, сообщил порт Роттердама в субботу.
"После почти трехнедельной стоянки судно MV Hondius покинуло порт Роттердама в субботу вечером", - говорится в заявлении на сайте порта.
Круизный лайнер прибыл в Роттердам с экипажем на борту 18 мая, после чего людей отправили на карантин, а судно - на очистку и дезинфекцию.
"Сейчас Hondius направляется на Шпицберген", - отмечается в заявлении.
Там он заберет пассажиров и отправится в свой первый после вспышки хантавируса круиз по Арктике.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. Судно прибыло 10 мая к берегам Канарских островов, пассажиры были эвакуированы, после чего судно с членами экипажа направилось в Роттердам.