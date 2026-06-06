Рейтинг@Mail.ru
В Кремле приветствуют готовность США помогать в украинском урегулировании - РИА Новости, 06.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:05 06.06.2026 (обновлено: 08:11 06.06.2026)
В Кремле приветствуют готовность США помогать в украинском урегулировании

Песков: Россия приветствует готовность США помогать в украинском урегулировании

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкКремлевская набережная и Московский Кремль
Кремлевская набережная и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Кремлевская набережная и Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия приветствует готовность США продолжать помогать в украинском урегулировании, заявил Дмитрий Песков в интервью Центральному телевидению Китая.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия приветствует готовность США продолжать оказывать помощь в украинском урегулировании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы приветствуем готовность Вашингтона дальше оказывать добрые услуги и помогать в урегулировании вокруг Украины", - сказал Песков в интервью Центральному телевидению Китая.
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
Непростое время вернулось в отношения России и США, заявил посол
Вчера, 07:01
 
В миреРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала