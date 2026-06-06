В Кремле приветствуют готовность США помогать в украинском урегулировании

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия приветствует готовность США продолжать помогать в украинском урегулировании, заявил Дмитрий Песков в интервью Центральному телевидению Китая.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия приветствует готовность США продолжать оказывать помощь в украинском урегулировании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы приветствуем готовность Вашингтона дальше оказывать добрые услуги и помогать в урегулировании вокруг Украины", - сказал Песков в интервью Центральному телевидению Китая.