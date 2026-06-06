В аэропорту Еревана желающие проголосовать на выборах образовали очереди

ЕРЕВАН, 6 июн - РИА Новости. Пограничный контроль в аэропорту Еревана "Звартноц" занимает сейчас около двух часов, в том числе из-за наплыва желающих проголосовать на выборах, передает корреспондент РИА Новости.

"На выборах есть и опытные политики, и крупные бизнесмены - есть из кого выбрать", - добавил он.

"Это странные видео с "сердечками". Увлечение игрой на барабанах, несолидное для лидера страны - как будто все проблемы в стране уже решены. Постоянные скандалы с простыми избирателями, в том числе переселенцами из Карабаха - все это недостойно главы государства, я бы хотела видеть на этом посту другого, более серьезного человека", - пояснила женщина средних лет.

Корреспондент РИА Новости заметил у сотрудницы погранконтроля листовки на русском, армянском и английском языках, сообщающих об ответственности за получение взятки при голосовании. Впрочем, пограничница листовки никому не выдавала, о целях визита в Ереван также не спрашивала. На улицах центра Еревана обстановка спокойная, местами попадаются предвыборные плакаты, растяжки и листовки - в субботу в Армении "день тишины", но агитация может висеть, если была размещена до этого дня.