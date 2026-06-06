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В аэропорту Еревана желающие проголосовать на выборах образовали очереди - РИА Новости, 06.06.2026
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13:49 06.06.2026
В аэропорту Еревана желающие проголосовать на выборах образовали очереди

В аэропорту Еревана желающие проголосовать образовали огромные очереди

© РИА НовостиОчередь на паспортный контроль в аэропорту Еревана, Армения
Очередь на паспортный контроль в аэропорту Еревана, Армения - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости
Очередь на паспортный контроль в аэропорту Еревана, Армения
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В аэропорту Еревана "Звартноц" пограничный контроль занимает около двух часов из-за наплыва людей, желающих проголосовать на парламентских выборах в Армении.
  • Многие граждане и приезжие из России выражают недовольство имиджем и поведением премьер-министра Никола Пашиняна.
  • В Ереване спокойная обстановка, несмотря на предвыборную агитацию, которая размещена до "дня тишины".
ЕРЕВАН, 6 июн - РИА Новости. Пограничный контроль в аэропорту Еревана "Звартноц" занимает сейчас около двух часов, в том числе из-за наплыва желающих проголосовать на выборах, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье в Армении состоятся парламентские выборы.
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"Нас волнует то, что происходит с Арменией, волнует курс руководства на разрыв отношений с Россией, поэтому мы с женой решили прилететь проголосовать", - рассказал РИА Новости один из пассажиров, прилетевший из Москвы. По их словам, они будут голосовать за одну из оппозиционных партий, если ее не снимут с выборов. Вместе с корреспондентом РИА Новости ему пришлось около двух часов ожидать своей очереди на паспортный контроль.
Впрочем, дело не только в выборах - уже начался сезон отпусков, в Армению едет много и армян, и российских туристов. Кроме того, в эти дни в Ереване проходит Винный фестиваль, многие туристы хотят посетить именно его.
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"Мы граждане Армении, но вся наша жизнь связана с Россией - тут и родственники, тут и наши бизнес-связи. Нам ссора Пашиняна с Москвой ни к чему", - подключился к разговору взрослый мужчина по имени Араик. По его словам, ему нужно было по делам приехать в Армению, он решил совместить это с голосованием.
Араик пояснил, что у него есть регистрация в Гюмри, там он и собирается голосовать.
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"На выборах есть и опытные политики, и крупные бизнесмены - есть из кого выбрать", - добавил он.
По отзывам стоящих в очереди людей, многим не нравится имидж и поведение премьер-министра Никола Пашиняна.
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"Это странные видео с "сердечками". Увлечение игрой на барабанах, несолидное для лидера страны - как будто все проблемы в стране уже решены. Постоянные скандалы с простыми избирателями, в том числе переселенцами из Карабаха - все это недостойно главы государства, я бы хотела видеть на этом посту другого, более серьезного человека", - пояснила женщина средних лет.
Корреспондент РИА Новости заметил у сотрудницы погранконтроля листовки на русском, армянском и английском языках, сообщающих об ответственности за получение взятки при голосовании. Впрочем, пограничница листовки никому не выдавала, о целях визита в Ереван также не спрашивала. На улицах центра Еревана обстановка спокойная, местами попадаются предвыборные плакаты, растяжки и листовки - в субботу в Армении "день тишины", но агитация может висеть, если была размещена до этого дня.
Всего в выборах участвуют 18 партий и политсил. По данным западных социологов, партию "Гражданский договор" Пашиняна на предстоящих парламентских выборах готовы поддержать менее 37% избирателей. При этом оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49%: "Сильная Армения" - 26%, блок "Армения" - 12%, "Процветающая Армения" - 6%, "Крылья единства" - 5%. Остальные партии, согласно прогнозам, не преодолеют 4-процентный барьер.
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