Кобзев: Иркутская область на ПМЭФ заключила 22 соглашения на 32 млрд рублей

ИРКУТСК, 6 июн - РИА Новости. Иркутская область завершила работу на Петербургском международном экономическом форуме, за два дня было заключено 22 соглашения на 32 миллиарда рублей, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Экономический и инвестиционный потенциал Иркутской области на ПМЭФ был представлен в составе коллективного стенда "Большая Сибирь", объединившего все регионы Сибирского федерального округа. Регион ставит пред собой конкретные задачи по социально-экономическому развитию, в числе которых диверсификация экономики, увеличение доли несырьевого неэнергетического экспорта, развитие туризма, цифровизация. На площадке Петербургского международного экономического форума был сделана ставка на соглашения, которые системно усиливают каждый из этих секторов.

"За два дня интенсивной работы мы подписали 22 соглашения, в их числе пять инвестиционных, на общую сумму свыше 32 миллиардов рублей", – сказал Игорь Кобзев.

Глава региона отметил, что это результат общей слаженной работы правительства Иркутской области, министерства экономического развития и промышленности региона, министерств цифрового развития, лесного комплекса, строительства, образования, а также институтов развития и поддержки бизнеса.

Отдельное внимание на ПМЭФ было уделено инвестиционным проектам в реальном секторе. В их числе – подписание соглашения о создании нового индустриального парка в Братске. Это уже третий промышленный парк в городе, и его появление повысит конкуренцию за резидентов и качество сервиса. Также подписано соглашение с компанией "Нордголд" об освоении золоторудного месторождения Урях в Бодайбинском районе. Оба соглашения создают новые рабочие места и увеличивают налоговую базу территорий, а значит, работают на экономику конкретных городов и районов, на качество жизни людей. Кроме этого в рамках ПМЭФ закреплено партнерство с лидерами ИТ-отрасли: "Яндекс", "1С", "МегаФон", "Позитив Технолоджиз", "Сервис-Телеком".

В рамках форума было подписано соглашение с Российским экспортным центром, направленное на выстраивание единой цифровой системы поддержки экспортеров, продвижение продукции под брендом "Сделано в России" и увеличение поставок товаров с высокой добавленной стоимостью. Это прямой вклад в развитие несырьевого экспорта, отметил губернатор. По данным министерства экономического развития и промышленности Иркутской области, по итогам 2025 года объем несырьевого неэнергетического экспорта Иркутской области вырос на 7,1%, его доля достигла порядка 57% от общего объема экспорта региона.

Развитию туризма и инфраструктуры будет способствовать партнерство с государственной корпорацией ВЭБ.РФ. На полях форума заключено соглашение по проектам комплексного развития территории бывшего БЦБК и особой экономической зоны "Берег Байкала".