Краткий пересказ от РИА ИИ Народная артистка России Лариса Долина планирует открыть джаз-клуб осенью, к своему дню рождения.

Название для джаз-клуба уже придумано — «Джаз Land».

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина рассказала РИА Новости, что планирует открыть джаз-клуб осенью, к своему дню рождения.

Долина отметит свой день рождения 10 сентября, в этом году ей исполнится 71 год.

"Вы знаете, я уже пару раз планировала, и мы не успевали по срокам. Я думаю, что осенью. Может быть, к моему дню рождения", - сказала она, отвечая на вопрос о том, когда планируется открытие джаз-клуба.

Долина уточнила, что уже придумала название для своего джаз-клуба - "Джаз Land", и объяснила, что в нем зашифровано. "В последнем слове названия "Джаз Land" зашифровано Лариса Александровна Долина", - отметила певица.

Долина готовилась к открытию собственного джаз-клуба на протяжении нескольких лет. Планировалось, что первые гости смогут посетить клуб в сентябре 2024 года. Однако запуск проекта пришлось отложить на неопределенный срок из-за судов.