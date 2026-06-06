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Лариса Долина рассказала, когда откроется ее джаз-клуб - РИА Новости, 06.06.2026
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04:10 06.06.2026
Лариса Долина рассказала, когда откроется ее джаз-клуб

Долина заявила, что планирует осенью открыть джаз-клуб

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЛариса Долина
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Лариса Долина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Народная артистка России Лариса Долина планирует открыть джаз-клуб осенью, к своему дню рождения.
  • Название для джаз-клуба уже придумано — «Джаз Land».
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина рассказала РИА Новости, что планирует открыть джаз-клуб осенью, к своему дню рождения.
Долина отметит свой день рождения 10 сентября, в этом году ей исполнится 71 год.
"Вы знаете, я уже пару раз планировала, и мы не успевали по срокам. Я думаю, что осенью. Может быть, к моему дню рождения", - сказала она, отвечая на вопрос о том, когда планируется открытие джаз-клуба.
Долина уточнила, что уже придумала название для своего джаз-клуба - "Джаз Land", и объяснила, что в нем зашифровано. "В последнем слове названия "Джаз Land" зашифровано Лариса Александровна Долина", - отметила певица.
Долина готовилась к открытию собственного джаз-клуба на протяжении нескольких лет. Планировалось, что первые гости смогут посетить клуб в сентябре 2024 года. Однако запуск проекта пришлось отложить на неопределенный срок из-за судов.
Летом 2024 года Долина заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в Хамовниках и отдать деньги им. Певица оспорила сделку по продаже квартиры, после чего начались длительные судебные споры, которые дошли до Верховного суда. ВС РФ в декабре прошлого года оставил право собственности за покупательницей квартиры в Хамовниках - Полиной Лурье. Сама же Долина, по определению Верховного суда, стала жертвой преступления.
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