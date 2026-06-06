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В Роспотребнадзоре рассказали о главных мерах защиты от клещей - РИА Новости, 06.06.2026
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05:18 06.06.2026
В Роспотребнадзоре рассказали о главных мерах защиты от клещей

РИА Новости: закрытая одежда является одной из главных мер защиты от клещей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкИсследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезни Лайма
Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезни Лайма - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезни Лайма. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Основными мерами защиты от укусов клещей являются ношение закрытой одежды, использование средств, отпугивающих насекомых, и регулярные самоосмотры при прогулках на природе.
  • Для профилактики укусов клещей рекомендуется носить светлую одежду, заправлять брюки в носки или обувь, использовать головной убор и специальные средства защиты от насекомых.
  • Эффективной мерой защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Главными мерами защиты от укусов клещей являются закрытая одежда, использование средств, отпугивающих насекомых, и регулярные самоосмотры при прогулках на природе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"При планировании поездок на природу отдавайте предпочтение светлой одежде, на ней прицепившегося клеща будет проще заметить. Брюки заправляйте в носки или обувь, а также не забывайте о головном уборе, чтобы снизить риски контакта клеща с кожей", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что эффективной мерой профилактики будет также применение специальных средств защиты от насекомых. При прогулках в парке с маленькими детьми, лучше переносить их на руках или использовать коляски. Передвигаться следует по центру дорожек, чтобы избежать контакта с травой и кустами.
"Каждые 15-20 минут старайтесь проводить самоосмотры. По возвращении домой еще раз внимательно осмотрите себя и близких. Важно помнить, что самой эффективной мерой защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация", - заключили в Роспотребнадзоре.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщали о том, что больше 176 тысяч граждан с начала сезона обратились в медицинские организации в связи с укусами клещей.
Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезни Лайма - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
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