В Роспотребнадзоре рассказали о главных мерах защиты от клещей

Краткий пересказ от РИА ИИ Основными мерами защиты от укусов клещей являются ношение закрытой одежды, использование средств, отпугивающих насекомых, и регулярные самоосмотры при прогулках на природе.

Для профилактики укусов клещей рекомендуется носить светлую одежду, заправлять брюки в носки или обувь, использовать головной убор и специальные средства защиты от насекомых.

Эффективной мерой защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация.

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Главными мерами защиты от укусов клещей являются закрытая одежда, использование средств, отпугивающих насекомых, и регулярные самоосмотры при прогулках на природе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"При планировании поездок на природу отдавайте предпочтение светлой одежде, на ней прицепившегося клеща будет проще заметить. Брюки заправляйте в носки или обувь, а также не забывайте о головном уборе, чтобы снизить риски контакта клеща с кожей", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что эффективной мерой профилактики будет также применение специальных средств защиты от насекомых. При прогулках в парке с маленькими детьми, лучше переносить их на руках или использовать коляски. Передвигаться следует по центру дорожек, чтобы избежать контакта с травой и кустами.

"Каждые 15-20 минут старайтесь проводить самоосмотры. По возвращении домой еще раз внимательно осмотрите себя и близких. Важно помнить, что самой эффективной мерой защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация", - заключили в Роспотребнадзоре