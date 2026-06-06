В Киеве девушка распылила газ в полицейского при мобилизации ее парня

На опубликованном видео девушка пытается помешать проехать микроавтобусу с сотрудниками военкомата и распыляет газ из баллончика в направлении вышедшего из автомобиля полицейского. К ней подбегает гражданский мужчина и пытается остановить микроавтобус. Полицейский садится назад в транспорт, мужчина кричит "отпусти пацана" и призывает на помощь других людей на улице.