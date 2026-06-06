В Киеве девушка распылила газ в полицейского при мобилизации ее парня

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве девушка распылила газ из баллончика в полицейского во время мобилизации ее парня.
- Она пыталась помешать проезду микроавтобуса с сотрудниками военкомата.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Девушка распылила газ в полицейского при насильной мобилизации ее парня в Киеве, сообщило в субботу украинское издание "Страна.ua" и опубликовало видео инцидента.
"В Киеве на Дарнице девушка задула полицейского газом во время мобилизации ее парня", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
На опубликованном видео девушка пытается помешать проехать микроавтобусу с сотрудниками военкомата и распыляет газ из баллончика в направлении вышедшего из автомобиля полицейского. К ней подбегает гражданский мужчина и пытается остановить микроавтобус. Полицейский садится назад в транспорт, мужчина кричит "отпусти пацана" и призывает на помощь других людей на улице.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.