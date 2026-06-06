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В Киеве мобилизованный мужчина выпрыгнул из окна больницы - РИА Новости, 06.06.2026
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22:23 06.06.2026
В Киеве мобилизованный мужчина выпрыгнул из окна больницы

В Киеве мобилизованный при попытке избежать ВВК выпрыгнул из окна больницы

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Киеве мобилизованный мужчина выпрыгнул из окна больницы, пытаясь избежать прохождения военно-врачебной комиссии.
  • При падении мужчина повредил ноги и оказался на крыше пристройки здания.
  • Сотрудники полиции и военкомата задержали мужчину.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Мобилизованный мужчина при попытке избежать прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) в Киеве выпрыгнул из окна больницы, повредил ноги и оказался на крыше пристройки, его задержали сотрудники полиции и военкомата, сообщило в субботу издание "Время.ua" и опубликовало видео инцидента.
Киеве насильно мобилизованный мужчина выпрыгнул из окна больницы, пытаясь избежать прохождения ВВК… При падении мужчина повредил ноги и оказался на крыше пристройки здания. Позже его задержали сотрудники полиции и ТЦК (территориальных центров комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По информации издания, инцидент произошел в одном из медицинских учреждений Оболонского района украинской столицы. В сообщении говорится, что официальных комментариев о состоянии мужчины и обстоятельствах инцидента на данный момент не поступало.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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