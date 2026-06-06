Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве мобилизованный мужчина выпрыгнул из окна больницы, пытаясь избежать прохождения военно-врачебной комиссии.
- При падении мужчина повредил ноги и оказался на крыше пристройки здания.
- Сотрудники полиции и военкомата задержали мужчину.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Мобилизованный мужчина при попытке избежать прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) в Киеве выпрыгнул из окна больницы, повредил ноги и оказался на крыше пристройки, его задержали сотрудники полиции и военкомата, сообщило в субботу издание "Время.ua" и опубликовало видео инцидента.
"В Киеве насильно мобилизованный мужчина выпрыгнул из окна больницы, пытаясь избежать прохождения ВВК… При падении мужчина повредил ноги и оказался на крыше пристройки здания. Позже его задержали сотрудники полиции и ТЦК (территориальных центров комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По информации издания, инцидент произошел в одном из медицинских учреждений Оболонского района украинской столицы. В сообщении говорится, что официальных комментариев о состоянии мужчины и обстоятельствах инцидента на данный момент не поступало.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.