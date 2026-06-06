В Киеве на месте памятника Булгакову зачитали отрывок из "Белой гвардии"

На видео, опубликованном украинскими журналистам, молодой человек на русском языке читает отрывок из романа Булгакова "Белая гвардия": "Думается, вот перестанет, начнется та жизнь, о которой пишется в шоколадных книгах, но она не только не начинается, а кругом становится все страшнее и страшнее".