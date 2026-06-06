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В Киеве на месте памятника Булгакову зачитали отрывок из "Белой гвардии" - РИА Новости, 06.06.2026
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11:51 06.06.2026
В Киеве на месте памятника Булгакову зачитали отрывок из "Белой гвардии"

В Киеве юноша зачитал отрывок из "Белой гвардии" на месте памятника Булгакову

© Политика СтраныМолодой человек вслух читает отрывок из "Белой гвардии" на месте демонтированного памятника Михаилу Булгакову в Киеве
Молодой человек вслух читает отрывок из Белой гвардии на месте демонтированного памятника Михаилу Булгакову в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© Политика Страны
Молодой человек вслух читает отрывок из "Белой гвардии" на месте демонтированного памятника Михаилу Булгакову в Киеве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Молодой человек зачитал отрывок из романа "Белая гвардия" на месте демонтированного памятника Михаилу Булгакову.
  • Поступок молодого человека возмутил местных жителей, начался скандал.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Молодой человек вслух зачитал отрывок из "Белой гвардии" Михаила Булгакова на месте демонтированного памятника писателю в Киеве, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Памятник родившемуся в Киеве русскому писателю Михаилу Булгакову был демонтирован в украинской столице в июне.
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"В Киеве на месте снесенного памятника Булгакову парень читал вслух его произведения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
На видео, опубликованном украинскими журналистам, молодой человек на русском языке читает отрывок из романа Булгакова "Белая гвардия": "Думается, вот перестанет, начнется та жизнь, о которой пишется в шоколадных книгах, но она не только не начинается, а кругом становится все страшнее и страшнее".
Местных жителей возмутил поступок парня, начался скандал. Его обвинили в том, что он "не поддерживает Украину", "испортил им репутацию" и даже намусорил. Чью репутацию испортил юноша, не уточняется. После скандала молодой человек спокойно ушел.
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В августе 2022 года Национальный союз писателей Украины потребовал закрыть музей Михаила Булгакова в Киеве и вместо него создать музей украинского композитора Александра Кошица. Украинский институт национальной памяти в конце марта 2024 года счел имя Булгакова символом "российской имперской политики" и призвал его запретить.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Позднее власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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