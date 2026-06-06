Врач рассказал, как уменьшить храп в домашних условиях

Краткий пересказ от РИА ИИ Сон на боку может помочь уменьшить храп, так как в этой позиции язык и мягкое небо не западают и не перекрывают дыхательные пути.

Снижение веса, отказ от алкоголя и седативных средств перед сном могут помочь уменьшить или устранить храп.

Специальные упражнения для мышц горла могут быть полезны для уменьшения храпа.

МАХАЧКАЛА, 6 июн — РИА Новости. Сон на боку может помочь уменьшить храп, так как в этой позиции, в отличие от сна на спине, язык и мягкое небо не западают и не перекрывают дыхательные пути, рассказал РИА Новости врач-оториноларинголог, ринохирург, кандидат медицинских наук Дмитрий Горин.

"В домашних условиях существует несколько методов, которые могут помочь уменьшить или избавиться от храпа. Один из них – изменение положения тела во сне. Храп чаще возникает, когда человек спит на спине, так как язык и мягкое небо могут западать и частично перекрывать дыхательные пути. Попробуйте спать на боку, для этого можно к ночной рубашке или майке пришить маленький резиновый шарик, чтобы при позиции на спине был дискомфорт и человек поворачивался набок – это часто значительно снижает храп", — сказал врач.

Также, по словам Горина , уменьшить или устранить храп может снижение веса – избыточный вес способствует накоплению жировой ткани вокруг шеи, что сужает дыхательные пути. Также полезно избегать алкоголя и седативных средств за три-четыре часа перед сном – они расслабляют мышцы горла, что усиливает храп и увеличивает длительность остановок дыхания во сне в два раза.

"Установите режим сна, ложитесь и вставайте в одно и то же время, избегайте переутомления – это помогает нормализовать дыхание. Используйте увлажнитель воздуха: сухой воздух раздражает слизистые оболочки, что может усиливать храп. Если храп связан с заложенностью носа (например, при простуде или аллергии), можно использовать солевые растворы для промывания носа или сосудосуживающие капли, но не более трех-пяти дней подряд", — рассказал врач.