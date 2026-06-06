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Врач рассказал, как уменьшить храп в домашних условиях - РИА Новости, 06.06.2026
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02:55 06.06.2026 (обновлено: 06:06 06.06.2026)
Врач рассказал, как уменьшить храп в домашних условиях

Врач Горин: сон на боку может помочь уменьшить храп

© Depositphotos.com / lucidwatersЖенщина храпит во сне
Женщина храпит во сне - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© Depositphotos.com / lucidwaters
Женщина храпит во сне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сон на боку может помочь уменьшить храп, так как в этой позиции язык и мягкое небо не западают и не перекрывают дыхательные пути.
  • Снижение веса, отказ от алкоголя и седативных средств перед сном могут помочь уменьшить или устранить храп.
  • Специальные упражнения для мышц горла могут быть полезны для уменьшения храпа.
МАХАЧКАЛА, 6 июн — РИА Новости. Сон на боку может помочь уменьшить храп, так как в этой позиции, в отличие от сна на спине, язык и мягкое небо не западают и не перекрывают дыхательные пути, рассказал РИА Новости врач-оториноларинголог, ринохирург, кандидат медицинских наук Дмитрий Горин.
"В домашних условиях существует несколько методов, которые могут помочь уменьшить или избавиться от храпа. Один из них – изменение положения тела во сне. Храп чаще возникает, когда человек спит на спине, так как язык и мягкое небо могут западать и частично перекрывать дыхательные пути. Попробуйте спать на боку, для этого можно к ночной рубашке или майке пришить маленький резиновый шарик, чтобы при позиции на спине был дискомфорт и человек поворачивался набок – это часто значительно снижает храп", — сказал врач.
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Также, по словам Горина, уменьшить или устранить храп может снижение веса – избыточный вес способствует накоплению жировой ткани вокруг шеи, что сужает дыхательные пути. Также полезно избегать алкоголя и седативных средств за три-четыре часа перед сном – они расслабляют мышцы горла, что усиливает храп и увеличивает длительность остановок дыхания во сне в два раза.
"Установите режим сна, ложитесь и вставайте в одно и то же время, избегайте переутомления – это помогает нормализовать дыхание. Используйте увлажнитель воздуха: сухой воздух раздражает слизистые оболочки, что может усиливать храп. Если храп связан с заложенностью носа (например, при простуде или аллергии), можно использовать солевые растворы для промывания носа или сосудосуживающие капли, но не более трех-пяти дней подряд", — рассказал врач.
Также, по словам собеседника агентства, людям с храпом полезно делать специальные упражнения для мышц горла. Они направлены на укрепление мышц мягкого неба и горла, которые могут уменьшить вибрацию тканей и храп.
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