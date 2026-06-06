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Инфекционист рассказала, кто рискует заразиться хантавирусом в России - РИА Новости, 06.06.2026
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08:57 06.06.2026
Инфекционист рассказала, кто рискует заразиться хантавирусом в России

Минакова: хантавирусом чаще всего заражаются мужчины, чья работа связана с с/х

© REUTERS / Dado RuvicПоложительный тест на хантавирус
Положительный тест на хантавирус - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© REUTERS / Dado Ruvic
Положительный тест на хантавирус. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хантавирусом в России чаще всего заражаются мужчины, чья работа связана с сельским хозяйством, а также рыбаки и охотники.
  • Риск заражения повышается из-за отсутствия использования дезинфицирующих средств для обеззараживания воды.
  • Хантавирусная инфекция возникает у человека при контакте с дикими грызунами семейства мышиные и хомяковые.
НОВОСИБИРСК, 6 июн – РИА Новости. Хантавирусом в России чаще всего заражаются мужчины, чья работа связана с сельским хозяйством, а также рыбаки и охотники, сообщила РИА Новости врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Сибирского государственного медуниверситета Юлия Минакова.
"Чаще всего массовая заболеваемость регистрируется у мужчин, нередко, когда их профессиональная деятельность связана с сельскохозяйственными работами именно в природной зоне диких грызунов", - сказала собеседница агентства.
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Эксперт сообщила, что также выше обычного риск заражения у мужчин, занимающихся охотой и рыбалкой.
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"Они не всегда используют дезинфицирующие средства для обеззараживания воды и используют ее для приготовления еды, чистки рыбы и так далее. Соответственно, у них риск инфицирования выше", - сообщила Минакова.
Она добавила, что хантавирусная инфекция возникает у человека при контакте с дикими грызунами семейства мышиные (Muridae) и хомяковые (Cricetidae). Возбудитель выделяется во внешнюю среду с калом, мочой, слюной.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались.
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