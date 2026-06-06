Инфекционист рассказала, кто рискует заразиться хантавирусом в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Хантавирусом в России чаще всего заражаются мужчины, чья работа связана с сельским хозяйством, а также рыбаки и охотники.

Риск заражения повышается из-за отсутствия использования дезинфицирующих средств для обеззараживания воды.

Хантавирусная инфекция возникает у человека при контакте с дикими грызунами семейства мышиные и хомяковые.

НОВОСИБИРСК, 6 июн – РИА Новости. Хантавирусом в России чаще всего заражаются мужчины, чья работа связана с сельским хозяйством, а также рыбаки и охотники, сообщила РИА Новости врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Сибирского государственного медуниверситета Юлия Минакова.

"Чаще всего массовая заболеваемость регистрируется у мужчин, нередко, когда их профессиональная деятельность связана с сельскохозяйственными работами именно в природной зоне диких грызунов", - сказала собеседница агентства.

Эксперт сообщила, что также выше обычного риск заражения у мужчин, занимающихся охотой и рыбалкой.

« "Они не всегда используют дезинфицирующие средства для обеззараживания воды и используют ее для приготовления еды, чистки рыбы и так далее. Соответственно, у них риск инфицирования выше", - сообщила Минакова.

Она добавила, что хантавирусная инфекция возникает у человека при контакте с дикими грызунами семейства мышиные (Muridae) и хомяковые (Cricetidae). Возбудитель выделяется во внешнюю среду с калом, мочой, слюной.