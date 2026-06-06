Ученый рассказал, при каких заболеваниях крайне опасен хантавирус

"Человек заражается и может болеть тяжело, если у него есть сопутствующие хронические заболевания. Например, сахарный диабет. Мы видели и во время пандемии COVID-19, что больные диабетом очень тяжело переносили ковид, чаще погибали от осложнений. Например, хроническая обструктивная болезнью легких, ишемическая болезнь сердца. То есть присутствуют состояния, которые и без того подрывают работу организма. Такое характерно для всех вирусных инфекций, даже для гриппа. Люди, которые имеют сопутствующую патологию, болеет тяжелее, умирают чаще", - рассказал собеседник агентства.