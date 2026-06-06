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Ученый рассказал, при каких заболеваниях крайне опасен хантавирус - РИА Новости, 06.06.2026
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06:57 06.06.2026
Ученый рассказал, при каких заболеваниях крайне опасен хантавирус

РИА Новости: хантавирус опасен для людей с диабетом и заболеваниями почек

© REUTERS / Dado RuvicТестирование на хантавирус
Тестирование на хантавирус - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© REUTERS / Dado Ruvic
Тестирование на хантавирус. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хантавирус особенно опасен для людей со сниженным иммунитетом, включая тех, у кого есть сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, заболевания почек и легких.
  • Вспышка хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде, три человека скончались.
  • Молодые и здоровые люди переносят хантавирус достаточно легко.
ПЕРМЬ, 6 июн - РИА Новости. Хантавирус крайне опасен для людей со сниженным иммунитетом, в том числе с сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца, а также заболеваниями почек и легких, рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. Судно прибыло 10 мая к берегам Канарских островов, пассажиры были эвакуированы.
"Человек заражается и может болеть тяжело, если у него есть сопутствующие хронические заболевания. Например, сахарный диабет. Мы видели и во время пандемии COVID-19, что больные диабетом очень тяжело переносили ковид, чаще погибали от осложнений. Например, хроническая обструктивная болезнью легких, ишемическая болезнь сердца. То есть присутствуют состояния, которые и без того подрывают работу организма. Такое характерно для всех вирусных инфекций, даже для гриппа. Люди, которые имеют сопутствующую патологию, болеет тяжелее, умирают чаще", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что молодые, здоровые люди переносят хантавирус достаточно легко.
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