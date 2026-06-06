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Губернатор Камчатки рассказал об ущербе от снегопадов в регионе - РИА Новости, 06.06.2026
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Камчатский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Камчатский край
 
20:04 06.06.2026 (обновлено: 20:12 06.06.2026)
Губернатор Камчатки рассказал об ущербе от снегопадов в регионе

Солодов рассказал об ущербе от камчатских снегопадов 2026 года

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГубернатор Камчатского края Владимир Солодов
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Общие затраты Камчатского края из-за снегопадов 2026 года, включая уборку снега и восстановление дорог, превысили 10 миллиардов рублей, при этом только на централизованную уборку потрачено около 3 миллиардов вместо обычных 1,5 миллиарда, заявил губернатор Владимир Солодов в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
"Цифра общих затрат точно превышает 10 миллиардов", — сказал Солодов.
По словам губернатора, прямых разрушений и обрушений снегопады не вызвали, однако экономические затраты колоссальны. Обычно на централизованную уборку снега дорожниками (как муниципальными, так и региональными) тратится около 1,5 миллиарда рублей в год. В этом году из-за аномальных снегопадов расходы выросли примерно вдвое — до 3 миллиардов рублей.
Только на восстановление дорог в Петропавловске-Камчатском уже направлен 1 миллиард рублей, на федеральную трассу — более 500 миллионов, на региональные дороги — также порядка 500 миллионов.
Помимо этого, ведутся ремонты парков, скверов, туристической инфраструктуры, которую владельцы восстанавливают самостоятельно. С учетом этого сумма ущерба, по мнению губернатора, превышает 10 миллиардов рублей.
Солодов отметил, что помощь региону оказывается на федеральном уровне: выделена дополнительная снегоуборочная техника, средства на ремонт дорог и капитальный ремонт школ, а также на закупку мусоровозов. Как отметил глава региона, в условиях аномальных снегопадов традиционная схема вывоза мусора перестала работать, что потребует корректировки нормативной базы.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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Камчатский крайКамчаткаКамчатский крайПетропавловск-КамчатскийВладимир СолодовПМЭФ
 
 
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