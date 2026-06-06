Губернатор Камчатки рассказал об ущербе от снегопадов в регионе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Общие затраты Камчатского края из-за снегопадов 2026 года, включая уборку снега и восстановление дорог, превысили 10 миллиардов рублей, при этом только на централизованную уборку потрачено около 3 миллиардов вместо обычных 1,5 миллиарда, заявил губернатор Владимир Солодов в интервью РИА Новости на ПМЭФ.

"Цифра общих затрат точно превышает 10 миллиардов", — сказал Солодов

По словам губернатора, прямых разрушений и обрушений снегопады не вызвали, однако экономические затраты колоссальны. Обычно на централизованную уборку снега дорожниками (как муниципальными, так и региональными) тратится около 1,5 миллиарда рублей в год. В этом году из-за аномальных снегопадов расходы выросли примерно вдвое — до 3 миллиардов рублей.

Только на восстановление дорог в Петропавловске-Камчатском уже направлен 1 миллиард рублей, на федеральную трассу — более 500 миллионов, на региональные дороги — также порядка 500 миллионов.

Помимо этого, ведутся ремонты парков, скверов, туристической инфраструктуры, которую владельцы восстанавливают самостоятельно. С учетом этого сумма ущерба, по мнению губернатора, превышает 10 миллиардов рублей.

Солодов отметил, что помощь региону оказывается на федеральном уровне: выделена дополнительная снегоуборочная техника, средства на ремонт дорог и капитальный ремонт школ, а также на закупку мусоровозов. Как отметил глава региона, в условиях аномальных снегопадов традиционная схема вывоза мусора перестала работать, что потребует корректировки нормативной базы.