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На Ямайке произошло общенациональное отключение электроэнергии - РИА Новости, 06.06.2026
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08:49 06.06.2026 (обновлено: 08:50 06.06.2026)
На Ямайке произошло общенациональное отключение электроэнергии

Министр энергетики Ваз: на Ямайке произошло отключение электроэнергии

© AP Photo / David McFaddenПляж на Ямайке
Пляж на Ямайке - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© AP Photo / David McFadden
Пляж на Ямайке . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Ямайке произошло общенациональное отключение электроэнергии.
  • Министр энергетики страны Дэрил Ваз ожидает обновленной информации от главы энергокомпании Jamaica Public Service (JPS) Хью Гранта.
МЕХИКО, 6 июн - РИА Новости. Общенациональное отключение электроэнергии произошло в пятницу вечером на Ямайке, сообщил министр энергетики страны Дэрил Ваз.
«

"Отключение электроэнергии по всему острову. Я жду обновленной информации от президента JPS", - написал Ваз в социальной сети X.

По словам министра, глава энергокомпании Jamaica Public Service (JPS) Хью Грант направляется в центр экстренного реагирования.
Газета Jamaica Gleaner сообщает в своем блоге о поступлении информации об отключениях электричества в различных приходах островного государства.
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