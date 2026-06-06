Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Ямайке произошло общенациональное отключение электроэнергии.
- Министр энергетики страны Дэрил Ваз ожидает обновленной информации от главы энергокомпании Jamaica Public Service (JPS) Хью Гранта.
МЕХИКО, 6 июн - РИА Новости. Общенациональное отключение электроэнергии произошло в пятницу вечером на Ямайке, сообщил министр энергетики страны Дэрил Ваз.
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"Отключение электроэнергии по всему острову. Я жду обновленной информации от президента JPS", - написал Ваз в социальной сети X.
По словам министра, глава энергокомпании Jamaica Public Service (JPS) Хью Грант направляется в центр экстренного реагирования.
Газета Jamaica Gleaner сообщает в своем блоге о поступлении информации об отключениях электричества в различных приходах островного государства.
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31 декабря 2025, 17:00