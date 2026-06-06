Лидер КНДР посетил ходовые испытания эсминца "Кан Гон"

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил эсминец ВМС КНА "Кан Гон" и наблюдал за ходовыми испытаниями корабля, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Лидер КНДР также попросил руководящих работников, ученых и технический коллектив как можно скорее передать эсминец в распоряжение ВМС.