Лидер КНДР посетил ходовые испытания эсминца "Кан Гон"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ким Чен Ын посетил эсминец ВМС КНА «Кан Гон» и наблюдал за ходовыми испытаниями корабля.
- Лидер КНДР ознакомился с состоянием центра управления и других пунктов корабля, а также с планами испытаний.
- Ким Чен Ын высоко оценил способность моряков к управлению кораблем и попросил как можно скорее передать эсминец в распоряжение ВМС.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил эсминец ВМС КНА "Кан Гон" и наблюдал за ходовыми испытаниями корабля, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын 4 июня посетил эсминец ВМС КНА "Кан Гон", приступивший к процессу испытания для оценки способности к оперативному выполнению, и наблюдал за ходовыми испытаниями корабля", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что лидера КНДР сопровождали высокопоставленные чиновники страны. Как следует из опубликованных агентством фотографий, на борту также была его дочь Ким Чжу Э. Ким Чен Ын поднялся на эсминец и ознакомился с состоянием центра управления и других пунктов для дежурных расчетов, планом ходовых испытаний и поэтапными планами испытаний вооружений корабля. Как передает ЦТАК, Ким Чен Ын высоко оценил способность моряков к управлению кораблем и выразил большое удовлетворение тем, что маневренность эсминца соответствует оперативным требованиям.
Лидер КНДР также попросил руководящих работников, ученых и технический коллектив как можно скорее передать эсминец в распоряжение ВМС.