СМИ: Иран атаковал американские военные базы в ответ на удары по островам

Краткий пересказ от РИА ИИ Тегеран ударил по американским военным базам на Ближнем Востоке в ответ на атаку на острова Сирик и Кешм.

КСИР также заявил о поражении четырех танкеров, пытавшихся без разрешения пересечь Ормузский пролив.

Центральное командование ВС США утверждает, что американские силы перехватили баллистические ракеты и дроны, выпущенные в сторону этой акватории и стран Персидского залива.

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Тегеран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке в ответ на агрессию Вашингтона, передает КСИР . Тегеран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке в ответ на агрессию Вашингтона, передает Reuters со ссылкой на

« "Иранский корпус стражей исламской революции нанес удары по базам США в регионе авиационными ракетами в ответ на атаку на острова Сирик и Кешм", — говорится в сообщении.

КСИР также заявил об атаке на четыре танкера, пытавшихся без разрешения пересечь Ормузский пролив

В свою очередь, Центральное командование ВС США (CENTCOM) утверждает, что американские силы перехватили баллистические ракеты и дроны, выпущенные в сторону этой акватории и стран Персидского залива

Ранее в ночь на субботу Вашингтон заявил об ударах по иранским радиолокационным станциям в Горуке и на острове Кешм на фоне атак беспилотников.

Это не первый обмен ударами между ИРИ и США за последнюю неделю. В среду в Тегеране рассказали об атаке на американский эсминец в ответ на агрессию против судов в Оманском заливе.

В понедельник ИРИ обвинила Штаты в нарушении перемирия, в том числе из-за ударов Израиля по Ливану. В МИД республики при этом не стали подтверждать или опровергать сообщения о возможном прекращении обмена посланиями с противником.

В свою очередь, глава Белого дома Дональд Трамп заявил о продолжении переговоров с Ираном. Кроме того, после беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и представителями шиитского движения "Хезболла" он объявил о намерении Тель-Авива и Бейрута прекратить огонь.