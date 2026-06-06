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СМИ: Иран атаковал американские военные базы в ответ на удары по островам - РИА Новости, 06.06.2026
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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране - РИА Новости, 1920
Конфликт США и Ирана
 
05:05 06.06.2026 (обновлено: 09:53 06.06.2026)
СМИ: Иран атаковал американские военные базы в ответ на удары по островам

Рейтер: Иран атаковал американские военные базы в ответ на удары по островам

© AP Photo / SepahnewsИранские военные в районе Ормузского пролива
Иранские военные в районе Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© AP Photo / Sepahnews
Иранские военные в районе Ормузского пролива. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тегеран ударил по американским военным базам на Ближнем Востоке в ответ на атаку на острова Сирик и Кешм.
  • КСИР также заявил о поражении четырех танкеров, пытавшихся без разрешения пересечь Ормузский пролив.
  • Центральное командование ВС США утверждает, что американские силы перехватили баллистические ракеты и дроны, выпущенные в сторону этой акватории и стран Персидского залива.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Тегеран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке в ответ на агрессию Вашингтона, передает Reuters со ссылкой на КСИР.
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"Иранский корпус стражей исламской революции нанес удары по базам США в регионе авиационными ракетами в ответ на атаку на острова Сирик и Кешм", — говорится в сообщении.

Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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4 июня, 00:40
КСИР также заявил об атаке на четыре танкера, пытавшихся без разрешения пересечь Ормузский пролив.
В свою очередь, Центральное командование ВС США (CENTCOM) утверждает, что американские силы перехватили баллистические ракеты и дроны, выпущенные в сторону этой акватории и стран Персидского залива.
Ранее в ночь на субботу Вашингтон заявил об ударах по иранским радиолокационным станциям в Горуке и на острове Кешм на фоне атак беспилотников.
Иранские военные на побережье Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
"Потерь на миллиарды". В США оценили ущерб от войны с Ираном
3 июня, 08:00
Это не первый обмен ударами между ИРИ и США за последнюю неделю. В среду в Тегеране рассказали об атаке на американский эсминец в ответ на агрессию против судов в Оманском заливе.
В понедельник ИРИ обвинила Штаты в нарушении перемирия, в том числе из-за ударов Израиля по Ливану. В МИД республики при этом не стали подтверждать или опровергать сообщения о возможном прекращении обмена посланиями с противником.
В свою очередь, глава Белого дома Дональд Трамп заявил о продолжении переговоров с Ираном. Кроме того, после беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и представителями шиитского движения "Хезболла" он объявил о намерении Тель-Авива и Бейрута прекратить огонь.
Глава МИД ИРИ Аббас Аракчи уточнил, что стороны изучают тексты соглашения, которыми обменялись, и работают над финальными формулировками.
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2 июня, 08:00
 
Конфликт США и ИранаВ миреСШАИранБлижний ВостокВоенная операция США и Израиля против ИранаАббас АракчиХезболлаВооруженные силы СШАДональд ТрампБиньямин Нетаньяху
 
 
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