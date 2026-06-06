Иран призвал к политике "нулевой терпимости" к атакам на ядерные объекты

Краткий пересказ от РИА ИИ Иранское постпредство при ООН и других международных организаций в Вене призывает МАГАТЭ принять политику «нулевой терпимости» к вооруженным нападениям на ядерные объекты.

Необходимо продвигать приверженность и действенность существующих норм в вопросах неприкосновенности мирной деятельности в ядерной отрасли.

При необходимости следует создать международные нормы, запрещающие нападения на объекты ядерной энергетики, так как они являются существенным нарушением международных законов.

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Существует необходимость в принятии МАГАТЭ политики "нулевой терпимости" к вооруженным нападениям на ядерные объекты, а также норм, которые запрещали бы подобные нападения или угрозы в сторону объектов ядерной энергетики, говорится в заявлении иранского постпредства при ООН и других международных организаций в Вене.

"Мы ( МАГАТЭ - ред.) должны принять политику "нулевой терпимости" в отношении подобных нападений (на ядерные объекты - ред.). Мы должны продвигать приверженность и действенность существующих норм в вопросах неприкосновенности мирной деятельности в ядерной отрасли", - говорится в тексте документа, опубликованного постпредством в соцсети X.

В документе также отмечается, что, при необходимости, должны быть созданы международные нормы, которые запрещали бы подобные нападения. Как говорится в заявлении, нападения на объекты ядерной энергетики являются существенным нарушением международных законов.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.