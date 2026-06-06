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Иран призвал к политике "нулевой терпимости" к атакам на ядерные объекты - РИА Новости, 06.06.2026
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02:02 06.06.2026
Иран призвал к политике "нулевой терпимости" к атакам на ядерные объекты

Иран призвал МАГАТЭ к политике "нулевой терпимости" к атакам на ядерные объекты

© AP Photo / Vahid SalemiАЭС "Бушер"
АЭС Бушер - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
АЭС "Бушер". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иранское постпредство при ООН и других международных организаций в Вене призывает МАГАТЭ принять политику «нулевой терпимости» к вооруженным нападениям на ядерные объекты.
  • Необходимо продвигать приверженность и действенность существующих норм в вопросах неприкосновенности мирной деятельности в ядерной отрасли.
  • При необходимости следует создать международные нормы, запрещающие нападения на объекты ядерной энергетики, так как они являются существенным нарушением международных законов.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Существует необходимость в принятии МАГАТЭ политики "нулевой терпимости" к вооруженным нападениям на ядерные объекты, а также норм, которые запрещали бы подобные нападения или угрозы в сторону объектов ядерной энергетики, говорится в заявлении иранского постпредства при ООН и других международных организаций в Вене.
"Мы (МАГАТЭ - ред.) должны принять политику "нулевой терпимости" в отношении подобных нападений (на ядерные объекты - ред.). Мы должны продвигать приверженность и действенность существующих норм в вопросах неприкосновенности мирной деятельности в ядерной отрасли", - говорится в тексте документа, опубликованного постпредством в соцсети X.
В документе также отмечается, что, при необходимости, должны быть созданы международные нормы, которые запрещали бы подобные нападения. Как говорится в заявлении, нападения на объекты ядерной энергетики являются существенным нарушением международных законов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
В июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer). США для заключения сделки с Ираном требуют передачу ядерных материалов и отказ от амбиций по созданию ядерного оружия, наличие которых Тегеран отвергал.
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