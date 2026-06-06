СМИ: Иран выпустил несколько дронов в сторону Ормузского пролива

Краткий пересказ от РИА ИИ Иран выпустил несколько дронов в сторону Ормузского пролива.

Американские военные сбили минимум три из них.

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Телеканал Телеканал CNN со ссылкой на официальное лицо утверждает, что Иран выпустил несколько дронов в сторону Ормузского пролива, минимум три из них были сбиты американскими военными.

"Иран выпустил несколько дронов в сторону Ормузского пролива ... Вооруженные силы США сбили по меньшей мере три из них", - говорится в публикации со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По словам собеседника телеканала, предполагается, что целями запущенных дронов могли быть коммерческие суда или американские вооруженные силы, действующие в регионе.

Между тем журналистка телеканала CBS Элеонор Уотсон сообщила со ссылкой на источник, что на данный момент ни один корабль не пострадал.

"Иран запустил несколько ударных дронов-камикадзе в направлении Ормузского пролива, сообщил американский чиновник. Войска США сбили по меньшей мере четыре дрона. На данный момент ни одно судно не пострадало", - написала Уотсон в соцсети X

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.