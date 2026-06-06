Представитель МИД Украины извинился перед Грецией за инцидентом с дроном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Греция направила Украине официальный демарш из-за найденного на греческом острове украинского морского дрона.
- Представитель МИД Украины Георгий Тихий извинился перед Грецией за инцидент с обнаружением дрона.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Представитель МИД Украины Георгий Тихий извинился перед Грецией за инцидент с обнаружением на греческом острове украинского морского дрона.
Греция 3 июня направила украинским властям официальный демарш из-за найденного на греческом острове украинского морского дрона. Газета "Прото Тема" 8 мая сообщала, что греческие рыбаки обнаружили в морской пещере у острова Лефкада дистанционно управляемое судно, которое, по источникам газеты "Катимерини", является морским дроном-камикадзе "Козак Мамай". Министр обороны Греции Никос Дендиас впоследствии подтвердил, что найденный беспилотный аппарат был украинским.
"Украинская сторона приносит свои извинения в связи с инцидентом", - говорится в публикации представителя украинского министерства в соцсети X.