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Представитель МИД Украины извинился перед Грецией за инцидентом с дроном - РИА Новости, 06.06.2026
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04:39 06.06.2026
Представитель МИД Украины извинился перед Грецией за инцидентом с дроном

Представитель МИД Украины Тихий извинился перед Грецией за инцидентом с дроном

© СоцсетиУкраинский безэкипажный катер у берегов Греции
Украинский безэкипажный катер у берегов Греции - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© Соцсети
Украинский безэкипажный катер у берегов Греции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Греция направила Украине официальный демарш из-за найденного на греческом острове украинского морского дрона.
  • Представитель МИД Украины Георгий Тихий извинился перед Грецией за инцидент с обнаружением дрона.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Представитель МИД Украины Георгий Тихий извинился перед Грецией за инцидент с обнаружением на греческом острове украинского морского дрона.
Греция 3 июня направила украинским властям официальный демарш из-за найденного на греческом острове украинского морского дрона. Газета "Прото Тема" 8 мая сообщала, что греческие рыбаки обнаружили в морской пещере у острова Лефкада дистанционно управляемое судно, которое, по источникам газеты "Катимерини", является морским дроном-камикадзе "Козак Мамай". Министр обороны Греции Никос Дендиас впоследствии подтвердил, что найденный беспилотный аппарат был украинским.
"Украинская сторона приносит свои извинения в связи с инцидентом", - говорится в публикации представителя украинского министерства в соцсети X.
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В миреГрецияНикос ДендиасМИД Украины
 
 
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