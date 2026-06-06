Представитель МИД Украины извинился перед Грецией за инцидентом с дроном

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Представитель МИД Украины Георгий Тихий извинился перед Грецией за инцидент с обнаружением на греческом острове украинского морского дрона.

"Украинская сторона приносит свои извинения в связи с инцидентом", - говорится в публикации представителя украинского министерства в соцсети X.