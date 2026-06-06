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Эксперт объяснил, чем российский рынок ИИ отличается от глобального - РИА Новости, 06.06.2026
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05:08 06.06.2026
Эксперт объяснил, чем российский рынок ИИ отличается от глобального

Юдин: российский рынок ИИ развивается более осторожно, чем глобальный

© РИА Новости/Сгенерировано ИИИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости/Сгенерировано ИИ
Искусственный интеллект. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский рынок искусственного интеллекта развивается более осторожно, чем глобальный: компании дольше тестируют решения и ждут измеримого эффекта, прежде чем масштабировать проекты.
  • В России компании чаще начинают с решения прикладных задач, таких как внедрение ИИ-ассистентов и инструментов для работы с текстами, кодом, аналитикой и т. д.
  • Растет интерес к облачной и гибридной модели внедрения ИИ, так как обучение и эксплуатация моделей требуют больших вычислительных ресурсов.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российский рынок искусственного интеллекта развивается более осторожно, чем глобальный: компании тестируют решения и ждут пользы, прежде чем масштабировать проекты, рассказал РИА Новости руководитель ИИ-направления Cloud.ru Дмитрий Юдин.
"Российский рынок консервативнее глобального — и в облаке, и в ИИ. Компании осторожнее внедряют технологии, дольше тестируют решения и ждут измеримого эффекта, прежде чем идти дальше. Это замедляет темпы роста, но одновременно заставляет провайдеров фокусироваться не на хайпе, а на реальной ценности для бизнеса", - сказал он.
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По словам Юдина, в России компании чаще начинают не с полной перестройки процессов, а с понятных прикладных задач. В первую очередь, это ИИ-ассистенты, инструменты для работы с текстами, кодом, аналитикой, клиентскими обращениями и внутренними базами знаний. Такие решения проще запустить, быстрее встроить в работу сотрудников и легче оценить их эффективность.
Эксперт отметил, что между использованием отдельных ИИ-инструментов и полноценным внедрением в бизнес-процессы есть большая разница. Во втором случае компаниям приходится решать вопросы, связанные с данными, безопасностью, инфраструктурой, метриками и ответственностью за результат - именно на этом этапе возникает больше всего сложностей.
Еще одно отличие российского рынка - растущий интерес к облачной и гибридной модели внедрения ИИ. Обучение и эксплуатация моделей требуют больших вычислительных ресурсов, поэтому компаниям не всегда экономически оправдано покупать и содержать собственное оборудование.
"Рынок движется от экспериментов с отдельными моделями к платформенному подходу. Бизнесу нужны инструменты, которые позволяют быстро запускать пилоты, проверять результат и масштабировать успешные решения", - заключил Юдин.
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