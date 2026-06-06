Погранслужба Абхазии рассказала об обстановке на границе с Россией

Он отметил, что погрануправление республики также фиксирует увеличение автомобилей в преддверии курортного сезона.

"Отдыхающие начали понемногу заполнять наши курорты", - сказал он.

Контрольно-пропускной пункт (КПП) "Псоу" располагается на российско-абхазской границе близ федеральной территории Сириус. Это единственный сухопутный переход между Россией и Абхазией. Ежегодно через пункт проходит не менее 2 миллионов автомобилей.