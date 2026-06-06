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Погранслужба Абхазии рассказала об обстановке на границе с Россией - РИА Новости, 06.06.2026
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17:23 06.06.2026
Погранслужба Абхазии рассказала об обстановке на границе с Россией

Латипов: на российско-абхазской границе стабильная обстановка после атаки БПЛА

© Sputnik / Елена НездоровинаГраница России и Абхазии
Граница России и Абхазии - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© Sputnik / Елена Нездоровина
Граница России и Абхазии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Обстановка после атаки БПЛА на российско-абхазской границе, стабильная, сообщил новости начальник погрануправления Службы Госбезопасности Абхазии Рустам Латипов.
  • От отметил, что погрануправление Абхазии отмечает увеличение количества автомобилей в преддверии курортного сезона.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Обстановка после атаки БПЛА на российско-абхазской границе, стабильная, сообщил новости РИА Новости РИА Новости начальник погрануправления Службы Госбезопасности Абхазии Рустам Латипов.
Ранее он рассказал агентству, что днем в субботу в результате атаки БПЛА движение автомобилей и граждан, пересекающих границу России с Абхазией, приостановили. Спустя некоторое время ограничения сняли.
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"Обстановка, в целом, стабильная", - сказал Латипов.
Он отметил, что погрануправление республики также фиксирует увеличение автомобилей в преддверии курортного сезона.
"Отдыхающие начали понемногу заполнять наши курорты", - сказал он.
Контрольно-пропускной пункт (КПП) "Псоу" располагается на российско-абхазской границе близ федеральной территории Сириус. Это единственный сухопутный переход между Россией и Абхазией. Ежегодно через пункт проходит не менее 2 миллионов автомобилей.
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