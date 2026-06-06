Погранслужба Абхазии рассказала об обстановке на границе с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Обстановка после атаки БПЛА на российско-абхазской границе, стабильная, сообщил новости начальник погрануправления Службы Госбезопасности Абхазии Рустам Латипов.
- От отметил, что погрануправление Абхазии отмечает увеличение количества автомобилей в преддверии курортного сезона.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Обстановка после атаки БПЛА на российско-абхазской границе, стабильная, сообщил новости РИА Новости РИА Новости начальник погрануправления Службы Госбезопасности Абхазии Рустам Латипов.
"Обстановка, в целом, стабильная", - сказал Латипов.
Он отметил, что погрануправление республики также фиксирует увеличение автомобилей в преддверии курортного сезона.
"Отдыхающие начали понемногу заполнять наши курорты", - сказал он.
Контрольно-пропускной пункт (КПП) "Псоу" располагается на российско-абхазской границе близ федеральной территории Сириус. Это единственный сухопутный переход между Россией и Абхазией. Ежегодно через пункт проходит не менее 2 миллионов автомобилей.