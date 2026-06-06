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Миронов предложил компенсировать транспортные расходы жителям сел и ПГТ - РИА Новости, 06.06.2026
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01:52 06.06.2026
Миронов предложил компенсировать транспортные расходы жителям сел и ПГТ

Миронов предложил создать механизм транспортной компенсации для жителей сел

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Сергей Миронов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил компенсировать транспортные расходы жителям малых населенных пунктов, где нет регулярного и доступного общественного транспорта.
  • Государство, согласно инициативе, должно возмещать гражданам траты на поездки в больницы, поликлиники, МФЦ, суды и органы соцзащиты.
  • Компенсацию предлагается выплачивать исходя из фактической стоимости проезда или на основе экономически обоснованного норматива расходов, если используется личный автотранспорт.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил компенсировать транспортные расходы жителям малых населенных пунктов, в которых отсутствует регулярное и доступное общественное транспортное сообщение.
Соответствующее обращения на имя главы Минтранса РФ Андрея Никитина имеется в распоряжении РИА Новости.
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"Представляется целесообразным рассмотреть вопрос о формировании федерального механизма транспортной компенсации для жителей малых населенных пунктов, в которых отсутствует регулярное и доступное общественное транспортное сообщение", - сказано в письме.
В беседе с РИА Новости Миронов уточнил, что государство, согласно инициативе, должно возмещать гражданам все траты на поездки в больницы, поликлиники, МФЦ, суды и органы соцзащиты населения.
"Выплачивать компенсацию предлагаю исходя из фактической стоимости проезда или на основе экономически обоснованного норматива расходов, если используется личный автотранспорт", – добавил он.
По словам лидера партии, речь идет, прежде всего, о жителях сел, деревень, поселков городского типа и малых городов, для которых поездки в обычную поликлинику и МФЦ оборачиваются серьезными тратами.
"Часто для этого им требуется не одна поездка на автобусе, а несколько, и везде надо платить. Чтобы добраться до нужного места, им приходится много времени проводить на остановках, а поскольку автобусы в глубинке могут ходить нерегулярно, то поездка туда и обратно превращается в большую проблему", – считает Миронов.
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