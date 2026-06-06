Миронов предложил компенсировать транспортные расходы жителям сел и ПГТ

Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил компенсировать транспортные расходы жителям малых населенных пунктов, где нет регулярного и доступного общественного транспорта.

Государство, согласно инициативе, должно возмещать гражданам траты на поездки в больницы, поликлиники, МФЦ, суды и органы соцзащиты.

Компенсацию предлагается выплачивать исходя из фактической стоимости проезда или на основе экономически обоснованного норматива расходов, если используется личный автотранспорт.

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил компенсировать транспортные расходы жителям малых населенных пунктов, в которых отсутствует регулярное и доступное общественное транспортное сообщение.

Соответствующее обращения на имя главы Минтранса РФ Андрея Никитина имеется в распоряжении РИА Новости.

"Представляется целесообразным рассмотреть вопрос о формировании федерального механизма транспортной компенсации для жителей малых населенных пунктов, в которых отсутствует регулярное и доступное общественное транспортное сообщение", - сказано в письме.

В беседе с РИА Новости Миронов уточнил, что государство, согласно инициативе, должно возмещать гражданам все траты на поездки в больницы, поликлиники, МФЦ, суды и органы соцзащиты населения.

"Выплачивать компенсацию предлагаю исходя из фактической стоимости проезда или на основе экономически обоснованного норматива расходов, если используется личный автотранспорт", – добавил он.

По словам лидера партии, речь идет, прежде всего, о жителях сел, деревень, поселков городского типа и малых городов, для которых поездки в обычную поликлинику и МФЦ оборачиваются серьезными тратами.