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Сальдо назвал наиболее напряженный участок фронта в Херсонской области - РИА Новости, 06.06.2026
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00:38 06.06.2026
Сальдо назвал наиболее напряженный участок фронта в Херсонской области

Сальдо: Новая Каховка и руины Каховской ГЭС остаются напряженным участком фронта

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Владимир Сальдо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Район Новой Каховки в Херсонской области, включая остатки разрушенных конструкций Каховской ГЭС, остается одним из самых напряженных участков линии боевого соприкосновения, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
  • Каховская ГЭС после подрыва фактически уничтожена и как технологический объект не работает, сообщил глава региона.
ГЕНИЧЕСК, 6 июн – РИА Новости. Район Новой Каховки в Херсонской области, включая остатки разрушенных конструкций Каховской ГЭС, остается одним из самых напряженных участков линии боевого соприкосновения, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
"Каховская ГЭС после подрыва была фактически уничтожена. Как технологический объект она не работает, станции там уже нет, есть незначительные остатки разрушенных конструкций. Район Новой Каховки остается одним из самых напряженных участков, но в отношении самой ГЭС киевским боевикам уже нечего разрушать", – сказал глава Херсонской области.
Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт.
В зону наводнения попали 23 населенных пункта, в том числе четыре города. Эвакуировано было более 10 тысяч человек, свыше 60 погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев. Предварительная сумма ущерба оценивается более чем в 11,5 миллиардов рублей.
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