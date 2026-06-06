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СМИ: в бундестаге хотят вызвать Бербок из-за провала ФРГ на выборах в ООН - РИА Новости, 06.06.2026
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13:37 06.06.2026
СМИ: в бундестаге хотят вызвать Бербок из-за провала ФРГ на выборах в ООН

Bild: в бундестаге хотят вызвать Бербок из-за провала ФРГ на выборах в ООН

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты германского парламента от фракции ХДС/ХСС намерены вызвать Анналену Бербок в международный комитет бундестага для объяснений провала Германии на выборах непостоянных членов Совбеза ООН.
  • ФРГ не смогла получить место в Совете Безопасности ООН, набрав 104 голоса вместо необходимых 127.
  • Парламентарии считают, что Бербок должна отчитаться о своих действиях.
БЕРЛИН, 6 июн - РИА Новости. Депутаты германского парламента от фракции ХДС/ХСС намерены вызвать в международный комитет бундестага экс-министра иностранных дел Анналену Бербок для дачи объяснений в связи с провалом Германии на выборах непостоянных членов Совбеза ООН, сообщает газета Bild.
В среду ГА ООН выбирала пять новых непостоянных членов СБ на 2027-2028 годы. Согласно объявленным результатам голосования в Генассамблее ООН, для получения места в Совете Безопасности Берлину требовалось получить большинство в две трети голосов (127), однако ФРГ набрала только 104 голоса.
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"Мы должны тщательно проанализировать причины этого позорного поражения на выборах. Для этого абсолютно необходимо, чтобы Анналена Бербок дала объяснения по этому поводу в комитете бундестага по международным делам", - приводит Bild слова депутата бундестага от ХСС Штефана Майера.
Парламентарий подчеркнул, что Бербок, возглавлявшая внешнеполитическое ведомство ФРГ в 2021–2025 годах, обязана отчитаться о своих действиях для поддержки кандидатуры Германии.
Министр по международным делам федеральной земли Гессен Манфред Пенц (ХДС) также возлагает всю полноту ответственности за провал Германии на выборах на бывшее руководство МИД.
"Бербок провалила дело, когда была министром иностранных дел", - заявил Пенц Bild.
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Он напомнил, что предыдущие успешные кампании Берлина по вхождению в СБ ООН "тщательно готовились" при экс-канцлере ФРГ Ангеле Меркель. Пенц также призвал не винить в случившемся действующий кабинет министров во главе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, отметив, что новое правительство находится у власти "чуть больше года".
Как отмечает Bild, причиной поражения Германии на выборах мог стать, в том числе жесткий бойкот со стороны стран глобального Юга. В частности, бывший президент Ботсваны Мокветси Масиси напрямую связал дипломатическое фиаско ФРГ с высокомерием экс-министра Бербок.
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"Возможно, госпоже Бербок следовало сосредоточиться на выполнении своей работы в немецкой дипломатии, вместо того чтобы пытаться диктовать нигерийцам, где им строить туалеты, и указывать африканцам, как им обращаться со слонами. Возможно, тогда Германия получила бы больше голосов от Африки за место в Совете Безопасности ООН", - приводит издание слова Масиси.
Он добавил, что чувствует себя "лучше и увереннее" в отношениях с Берлином после того, как Бербок покинула свой пост.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил ранее о намерении Берлина претендовать после провала на выборах в ООН на место непостоянного члена Совбеза ООН на 2035-2036 годы.
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