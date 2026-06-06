СМИ: в бундестаге хотят вызвать Бербок из-за провала ФРГ на выборах в ООН

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"Возможно, госпоже Бербок следовало сосредоточиться на выполнении своей работы в немецкой дипломатии, вместо того чтобы пытаться диктовать нигерийцам, где им строить туалеты, и указывать африканцам, как им обращаться со слонами. Возможно, тогда Германия получила бы больше голосов от Африки за место в Совете Безопасности ООН", - приводит издание слова Масиси.