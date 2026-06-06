Последствия удара ВСУ по зданию колледжа в Старобельске в ЛНР. Архивное фото

Последствия удара ВСУ по зданию колледжа в Старобельске в ЛНР

Замглавы МИД передал главе информцентра ООН фото с места атаки ВСУ в ЛНР

Краткий пересказ от РИА ИИ Замглавы МИД России Александр Алимов передал директору Информационного центра ООН в Москве Владимиру Кузнецову фото- и видеоматериалы с места атаки ВСУ в Старобельске.

Также ему предоставили возможность ознакомиться со свидетельствами очевидцев и задать им вопросы.

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Алимов передал директору Информационного центра ООН в Москве Владимиру Кузнецову фото- и видеоматериалы с места атаки ВСУ в Старобельске, сообщает МИД РФ.

"В ходе беседы российская сторона представила фото- и видеоматериалы с места атаки на педагогический колледж в Старобельске 22 мая, подтверждающие причастность к ней ВСУ , а также фотографии погибших студентов", - говорится в сообщении ведомства по итогам встречи.

В МИД РФ также рассказали о том, что было организовано видеоподключение жителей региона, затронутых инцидентом.