Замглавы МИД передал главе информцентра ООН фото с места атаки ВСУ в ЛНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы МИД России Александр Алимов передал директору Информационного центра ООН в Москве Владимиру Кузнецову фото- и видеоматериалы с места атаки ВСУ в Старобельске.
- Также ему предоставили возможность ознакомиться со свидетельствами очевидцев и задать им вопросы.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Алимов передал директору Информационного центра ООН в Москве Владимиру Кузнецову фото- и видеоматериалы с места атаки ВСУ в Старобельске, сообщает МИД РФ.
"В ходе беседы российская сторона представила фото- и видеоматериалы с места атаки на педагогический колледж в Старобельске 22 мая, подтверждающие причастность к ней ВСУ, а также фотографии погибших студентов", - говорится в сообщении ведомства по итогам встречи.
В МИД РФ также рассказали о том, что было организовано видеоподключение жителей региона, затронутых инцидентом.
"Владимиру Кузнецову была предоставлена возможность "из первых рук" ознакомиться со свидетельствами очевидцев, получить информацию об обстоятельствах произошедшего и задать им вопросы", - подчеркнули в ведомстве.