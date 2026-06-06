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Замглавы МИД передал главе информцентра ООН фото с места атаки ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 06.06.2026
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16:14 06.06.2026 (обновлено: 16:28 06.06.2026)
Замглавы МИД передал главе информцентра ООН фото с места атаки ВСУ в ЛНР

Алимов передал главе информцентра ООН в РФ фото с места атаки ВСУ в Старобельске

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоследствия удара ВСУ по зданию колледжа в Старобельске в ЛНР
Последствия удара ВСУ по зданию колледжа в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Последствия удара ВСУ по зданию колледжа в Старобельске в ЛНР. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД России Александр Алимов передал директору Информационного центра ООН в Москве Владимиру Кузнецову фото- и видеоматериалы с места атаки ВСУ в Старобельске.
  • Также ему предоставили возможность ознакомиться со свидетельствами очевидцев и задать им вопросы.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Алимов передал директору Информационного центра ООН в Москве Владимиру Кузнецову фото- и видеоматериалы с места атаки ВСУ в Старобельске, сообщает МИД РФ.
"В ходе беседы российская сторона представила фото- и видеоматериалы с места атаки на педагогический колледж в Старобельске 22 мая, подтверждающие причастность к ней ВСУ, а также фотографии погибших студентов", - говорится в сообщении ведомства по итогам встречи.
В МИД РФ также рассказали о том, что было организовано видеоподключение жителей региона, затронутых инцидентом.
"Владимиру Кузнецову была предоставлена возможность "из первых рук" ознакомиться со свидетельствами очевидцев, получить информацию об обстоятельствах произошедшего и задать им вопросы", - подчеркнули в ведомстве.
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