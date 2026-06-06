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Евраев обсудил развитие электросетевой инфраструктуры в Ярославской области - РИА Новости, 06.06.2026
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
14:58 06.06.2026
Евраев обсудил развитие электросетевой инфраструктуры в Ярославской области

Евраев сообщил о планах по развитию электросетей в Ярославской области

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГубернатор Ярославской области Михаил Евраев на ПМЭФ-2026
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на ПМЭФ-2026
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Строительство новой подстанции в Ярославском округе и модернизация двух в Переславль-Залесском округе запланировано в рамках развития электросетевой инфраструктуры в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.
По данным пресс-службы правительства Ярославской области, на полях Петербургского международного экономического форума состоялась рабочая встреча Евраева и генерального директора ПАО "Россети Центр" – управляющей организации ПАО "Россети Центр и Приволжье" Бориса Эбзеева.
"Обсудили дальнейшее развитие электросетевой инфраструктуры Ярославской области и реализацию ключевых проектов, которые напрямую влияют на качество жизни жителей и развитие экономики региона. Среди важных инвестиционных проектов ближайших лет – строительство новой подстанции в Ярославском округе и модернизация двух подстанций в Переславль-Залесском округе", – сказал по итогам встречи Евраев.
Губернатор подчеркнул, что от надежности электроснабжения зависит не только комфорт жителей, но и возможности для дальнейшего развития территорий, привлечения инвестиций, строительства новых социальных объектов и предприятий.
"Именно поэтому развитие электросетевой инфраструктуры остается одним из важных направлений нашей совместной работы с "Россети Центр", - подчеркнул Евраев.
Эбзеев, чьи слова приводит пресс-служба областного правительства, рассказал, что в 2026 году объем инвестиций в электросетевой комплекс Ярославской области значительно вырос и превысит 4 миллиарда рублей. Это позволит, в частности, реконструировать почти 200 километров линий электропередачи и реализовать ряд системообразующих проектов.
 
Ярославская областьПМЭФМихаил Евраев
 
 
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