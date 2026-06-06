Евраев обсудил развитие электросетевой инфраструктуры в Ярославской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Строительство новой подстанции в Ярославском округе и модернизация двух в Переславль-Залесском округе запланировано в рамках развития электросетевой инфраструктуры в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.

По данным пресс-службы правительства Ярославской области, на полях Петербургского международного экономического форума состоялась рабочая встреча Евраева и генерального директора ПАО "Россети Центр" – управляющей организации ПАО "Россети Центр и Приволжье" Бориса Эбзеева.

"Обсудили дальнейшее развитие электросетевой инфраструктуры Ярославской области и реализацию ключевых проектов, которые напрямую влияют на качество жизни жителей и развитие экономики региона. Среди важных инвестиционных проектов ближайших лет – строительство новой подстанции в Ярославском округе и модернизация двух подстанций в Переславль-Залесском округе", – сказал по итогам встречи Евраев.

Губернатор подчеркнул, что от надежности электроснабжения зависит не только комфорт жителей, но и возможности для дальнейшего развития территорий, привлечения инвестиций, строительства новых социальных объектов и предприятий.

"Именно поэтому развитие электросетевой инфраструктуры остается одним из важных направлений нашей совместной работы с "Россети Центр", - подчеркнул Евраев.