Завод по выпуску противогололедных материалов построят в Ярославле

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Завод по выпуску противогололедных материалов планируют построить в Ярославле в рамках заключенного на ПМЭФ соглашения, сообщил губернатор Михаил Евраев.

По данным областного правительства, новое предприятие будет ориентировано на выпуск современных экологичных материалов для зимнего содержания дорог, городских территорий и инфраструктурных объектов. Срок реализации проекта рассчитан на 2026 – 2030 годы. Площадкой для строительства выбрана промзона на улице Промышленной.

"Инвестиционный проект по строительству нового предприятия планирует реализовать в Ярославле ООО "Уральский завод противогололедных материалов". Соответствующее соглашение подписали в рамках Петербургского международного экономического форума", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.

По словам губернатора, проект предусматривает создание современного производственного комплекса с полным циклом, от подготовки и переработки сырья до хранения и фасовки готовой продукции. Общий объем инвестиций составит порядка 1 миллиарда рублей. Будет создано не менее 50 рабочих мест, рассказал губернатор.

"Для нас важно не только привлекать инвесторов и открывать новые производства, но и создавать предприятия, продукция которых востребована в повседневной жизни. Особенно – в условиях нашего климата, где качественное содержание дорог, тротуаров и общественных пространств зимой напрямую связано с безопасностью жителей", - подчеркнул Евраев.