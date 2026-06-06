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Завод по выпуску противогололедных материалов построят в Ярославле - РИА Новости, 06.06.2026
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
12:44 06.06.2026
Завод по выпуску противогололедных материалов построят в Ярославле

Евраев: в Ярославле построят завод по выпуску противогололедных материалов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГубернатор Ярославской области Михаил Евраев на ПМЭФ-2026
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на ПМЭФ-2026
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Завод по выпуску противогололедных материалов планируют построить в Ярославле в рамках заключенного на ПМЭФ соглашения, сообщил губернатор Михаил Евраев.
По данным областного правительства, новое предприятие будет ориентировано на выпуск современных экологичных материалов для зимнего содержания дорог, городских территорий и инфраструктурных объектов. Срок реализации проекта рассчитан на 2026 – 2030 годы. Площадкой для строительства выбрана промзона на улице Промышленной.
"Инвестиционный проект по строительству нового предприятия планирует реализовать в Ярославле ООО "Уральский завод противогололедных материалов". Соответствующее соглашение подписали в рамках Петербургского международного экономического форума", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
По словам губернатора, проект предусматривает создание современного производственного комплекса с полным циклом, от подготовки и переработки сырья до хранения и фасовки готовой продукции. Общий объем инвестиций составит порядка 1 миллиарда рублей. Будет создано не менее 50 рабочих мест, рассказал губернатор.
"Для нас важно не только привлекать инвесторов и открывать новые производства, но и создавать предприятия, продукция которых востребована в повседневной жизни. Особенно – в условиях нашего климата, где качественное содержание дорог, тротуаров и общественных пространств зимой напрямую связано с безопасностью жителей", - подчеркнул Евраев.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
Ярославская областьМихаил ЕвраевЯрославльПМЭФ
 
 
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